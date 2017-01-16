 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.605
  • Altın 145,290
  • Dolar 3,7592
  • Euro 3,9802
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKATürk kargo uçağı Kırgızistan’da düştü!

Çalıcı: "Bu yıl hedef şampiyonluk"

» »
Çalıcı: "Bu yıl hedef şampiyonluk"
2016 – 2017 Darts sezonu 1. liginde birinci sezonunu ikinci sırada tamamlayan Lefkoşa Spor Birliği hedefini şampiyonluk olarak belirledikten sonra takıma takviye için çalışmalara başladı.

Başlanılan transfer çalışmaları sonucunda Darts Süper Lig takımlarından Lefkoşa Gençlik ve Spor Derneği’nin tecrübeli oyuncusu ve takım kaptanı olan Tamer Kaya ile anlaşmaya varıldı.

Varılan anlaşma sonucunda ise Lefkoşa Spor Birliği Darts şube başkanı Turgut Çalıcı tecrübeli oyuncuya imzayı attırdı. Transfer sonlandıktan sonra açıklama yapan Lefkoşa Spor Birliği Darts şube başkanı Turgut Çalıcı hedeflerinin bu yıl şampiyonluk olduğunu bu yüzden de darts sporunda başarılı ve tecrübeli bir oyuncu olan Tamer Kaya’yı transfer ettiklerini söyledi. Hedeflerinin bu yıl yalnızca şampiyon olup süper lige çıkmak değil aynı zamanda federasyon kupasında da ilerlemekle birlikte asıl hedeflerinin önümüzdeki sezon ve daha sonraki sezonlarda süper lig de kalıcı bir takım olabilmek olduğunu kaydetti.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 2024 Olimpiyatları'na 3 kentin adaylığı sürüyor09 Aralık 2016 Cuma 11:08
  • Amerikalı Yıldız Oyuncu Cappie Pondexter Ülkemize Gelerek Sağlık Kontrolünden Geçti...06 Aralık 2016 Salı 14:35
  • Kick boks dünyasını sarsan 9 yaşındaki kız: Tajamul İslam04 Aralık 2016 Pazar 12:35
  • Barcelona sitesine Türkçe'yi de ekledi03 Aralık 2016 Cumartesi 20:43
  • Dünyanın en başarılı atletleri seçildi03 Aralık 2016 Cumartesi 15:04
  • Son şampiyon Nico Rosberg F 1 kariyerini sonlandırdı02 Aralık 2016 Cuma 17:28
  • Fatoş Türkel istifa etti02 Aralık 2016 Cuma 15:36
  • Formula 1 dünya şampiyonu Rosberg28 Kasım 2016 Pazartesi 11:00
  • Off Road şampiyonu Baştaş-Paralik ikilisi!28 Kasım 2016 Pazartesi 09:12
  • Off Road finali bugün yapılıyor26 Kasım 2016 Cumartesi 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti