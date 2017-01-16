Çalıcı: "Bu yıl hedef şampiyonluk"

2016 – 2017 Darts sezonu 1. liginde birinci sezonunu ikinci sırada tamamlayan Lefkoşa Spor Birliği hedefini şampiyonluk olarak belirledikten sonra takıma takviye için çalışmalara başladı.

Başlanılan transfer çalışmaları sonucunda Darts Süper Lig takımlarından Lefkoşa Gençlik ve Spor Derneği’nin tecrübeli oyuncusu ve takım kaptanı olan Tamer Kaya ile anlaşmaya varıldı.

Varılan anlaşma sonucunda ise Lefkoşa Spor Birliği Darts şube başkanı Turgut Çalıcı tecrübeli oyuncuya imzayı attırdı. Transfer sonlandıktan sonra açıklama yapan Lefkoşa Spor Birliği Darts şube başkanı Turgut Çalıcı hedeflerinin bu yıl şampiyonluk olduğunu bu yüzden de darts sporunda başarılı ve tecrübeli bir oyuncu olan Tamer Kaya’yı transfer ettiklerini söyledi. Hedeflerinin bu yıl yalnızca şampiyon olup süper lige çıkmak değil aynı zamanda federasyon kupasında da ilerlemekle birlikte asıl hedeflerinin önümüzdeki sezon ve daha sonraki sezonlarda süper lig de kalıcı bir takım olabilmek olduğunu kaydetti.