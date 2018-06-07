Çetin Sadeli: “Sloganın o olsun senin da: ‘Yürü da gorkma!’ ”

Detay TV'de yayımlanan Seçim Özel programının Çarşamba günkü 2. Konuğu Lefkoşa Belediye Başkan adayı Çetin Sadeli oldu. Program sunucusu Ali Kişmir’in sorularını yanıtlayan Sadeli, projeleri hakkında da bilgiler verdi…

Ali Kişmir’in “Genel seçimlerdeki size olan ilgiyi nereye bağlarsınız?” sorusuyla başlayan programda, Çetin Sadeli kendisine yöneltilen soruyu şu şekilde cevapladı:

“Neye bağladım? Doğal olmama bağladım insaların aslında bildiği fakat bir şekilde söyleyemediğini ben çıkıp mizah yoluyla anlattım diye insanlara, insanlar bizi görürkan hah be doğru söyler bu adam, doğal yani ona bağlarım dürüstlüğü bağlarım.”

Çetin Sadeli, daha sonra hem Ali Kişmir’in, hem de Detay TV izleyenlerinin sorularını cevapladı ve Lefkoşa için yapmayı düşündüklerini paylaştı.

SATIR BAŞLARI:

“Hep beraber yeyceyik doğrudur, bu sloganla çıktık.”

“Kimse çıkıp da demez doğruları çünkü üstümüzde baskı var.”

“Neden aday oldum? Çünkü herkes türbünlere oynar. Hep şov şov şov.”

“Seçime 3 ay gala asfalt dökmek şovdur. Daha evel niye yapmadın? Senin alt yapın yok önce onu yap.”

“Bisiklet aldın nerde sürecen? Yol yok, bir birimizi kandırmaylım...bir bisiklet dalgasıdır gider...”

“Benim anladığım kadarıyla sen (Ali Kişmir) Harmancıcısın”

“Sloganın o olsun senin da: ‘Yürü da gorkma!’ ”

“Halkın anladığı dilden konuşalım. Bırakın bu lafları populizm mopulizm”

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde ben da Akıncı’ya verdim.”

“Niçin halktan birinin oraya gelmesini isdemezler?”

“Yaşamını idame ettirecek kadar suyu herkese verecen.”

“Direk suyunu kesme olmaz.”

“Belediyenin Kanlıdere’de bir hava kestiği yok.”

“Bende Türk Rum ayırımı yok, Yorgacis ile da görüşecem.”

“Vergisini verene da, vermeyene da aynı muamele yapılır.”

“Olanların farkındasınız. Bunlar hep türbünlere oynar.”

“Oyunu ver da gorkma!”

“Suları kesik 100’lerce ev var.”



“Altyapı yok ulaşım sıfır. Bu trafikte bisiklet sürülmez.”

Kısa sürede bir çok kişi tarafından izlenen ve paylaşılan Detay TV Seçim Özel’in 17. Bölümü’ne, www.facebook.com/pg/detaygazetesi/videos/ (Lefkoşa Belediyesi'ni konuşuyoruz) adresinden ulaşıp, yaklaşık 1 saat süren programı izleyebilirsiniz.