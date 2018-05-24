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SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

CTP PM, destekleyeceği ittifak adaylarını açıkladı

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi geçtiğimiz gün Yerel Seçim gündemi ile gerçekleştirmiş olduğu toplantıda, belediye başkan adayı göstermediği bölgelerde kimleri destekleyeceğini kararlaştırdı.
CTP PM, destekleyeceği ittifak adaylarını açıkladı

Buna göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi, İskele Belediyesi için Bağımsız Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli’yi, Büyükkonuk Belediyesi için Bağımsız Belediye Başkanı adayı Mustafa Haset’i, İnönü Belediyesi için Bağımsız Belediye Başkanı adayı Ali Öncü, Beyarmudu Belediyesi için Bağımsız Belediye Başkanı adayı Ethem Akmercan’ı desteklemek yönünde karar aldı. 

DESTEKLENECEK İTTİFAK ADAYLARI DA BELLİ OLDU

CTP Parti Meclisi ittifak adaylarından Lefkoşa’da Toplumcu Demokrasi Partisi adayı Mehmet Harmancı’yı, Vadili’de Halkın Partisi Belediye Başkan adayı Erhan Kaya’yı, Paşaköy’de Halkın Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Aktaş’ı, Tatlısu’da Demokrat Parti Belediye Başkanı adayı Ahmet Hayri Orçan’ı destekleme kararı aldı. CTP Parti Meclisi, 28 belediyede de Belediye Meclis üyesi adayı göstereceğini karara bağladı ve bu belediyelerdeki belediye meclis üyesi adaylarını onayladı.

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