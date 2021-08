Cumhurbaşkanı Tatar, Köseoğlu’nu Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakanlık Müsteşarlığı’ndan emekli olan Ömer Köseoğlu’nu Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı olarak atadı.

“TARAFIZ, OBJEKTİF VE ADİL BİR ŞEKİLDE GÖREVİNİ YERİNE GETİRECEĞİNE OLAN İNANCIM TAM”

Uzun yıllar çeşitli bakanlıklarda ve son olarak Başbakanlık’ta müsteşar olarak görev yapan Ömer Köseoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanı olarak atandı. Cumhurbaşkanlığı’nda bugün Ömer Köseoğlu’nu kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar, Köseoğlu’na yeni görevini tevdi etti.

Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, 30 yıldan fazla kamunun çeşitli kademelerinde görev yapan Ömer Köseoğlu’na devlete hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Köseoğlu’nun bürokrat olarak çok önemli başarılara imza attığını kaydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun çok önemli bir kurum olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ömer Köseoğlu’nun komisyonda birlik ve beraberlik içerisinde yönetim kuruluyla birlikte başarı olacağına inanç belirtti.

“ÖMER KÖSEOĞLU’NUN TARAFIZ, OBJEKTİF VE ADİL BİR ŞEKİLDE GÖREVİNİ YERİNE GETİRECEĞİNE OLAN İNANCIM TAM”

Liyakat düzenine bağlı olarak, performans odaklı terfi ve atamaların yapılmasında Ömer Köseoğlu’nun tarafız, objektif ve adil bir şekilde görevini yerine getireceğine olan inancının tam olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı görevinde Köseoğlu’na başarılar diledi.

Ömer Köseoğlu da gerçekleştirdiği konuşmada, Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı görevini, geçmiş tecrübelerini de kullanarak, tarafız, objektif ve adil bir şekilde görevini yerine getireceğini ifade etti.

ÖMER KÖSEOĞLU’NUN ÖZGEÇMİŞİ:

27 Temmuz 1963 yılında Lefkoşa´da doğdu. 1963 olaylarında altı aylıkken ailesi ile birlikte Peristerona’dan Doğancı’ya göç etti. Orta ve lise öğrenimini Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra, üniversite öğrenimi için Ankara´ya gitti ve 1987 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.

1989 yılında özel bir Chartered Accountant firmasında işe başladı. Daha sonra Sosyal Sigortalar Dairesi’nde muhasebe memuru olarak görev yaptı.

2 Ocak 1990 tarihinde Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde göreve başladı.2000 yılına kadar dairenin her kademesinde görev yaptı. Bu süre içerisinde 1997 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası AŞ.´de eğitime katıldı. Kuzey Kıbrıs Menkul Kıymetler Yasası´nın hazırlanması ve şirketlerin borsada faaliyet gösterebilmesi için Limited Şirketler (Değişiklik) Yasası’nın hazırlanmasında görev aldı. Birçok şirkette “Kayyum” olarak, Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi Ltd.’te Denetçi olarak görev yaptı. O tarihlerde ilk kez Dairenin otomasyona geçmesinde etkin rol üstlendi.

6 Ekim 2000 yılında görev yapmakta olduğu Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne Müdür olarak atandı ve bu görevini Şubat 2004 tarihine kadar sürdürdü. Bu dönemde baş gösteren bankalar krizinde Mahkeme tarafından tasfiyesine karar verilen beş bankaya Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru olarak atandı. Annan Planı müzakere sürecinde ekonomi konularında çalışma gruplarında görev yaptı.

Şubat 2004 tarihinden sonra yaklaşık beş yıl Ekonomi Müşaviri olarak YAGA yönetim kurulu üyeliği, Avrupa Birliği Uyum çalışmaları kapsamında Limited Şirketler Yasası ve Muhasebe Meslek Yasası çalışma grubunda görev yaptı.

1 Haziran 2009 tarihinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na Müsteşar olarak atandı. Bunun yanında Kara Para ile Mücadele Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ayrıca, Temmuz 2016 tarihine kadar yedi yıl boyunca Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu üyesi ve Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Annan Planı sonrası Cumhurbaşkanlığı’na bağlı iki taraflı Ekonomi Teknik Komitesi Başkanlığını yaptı. Altı yıla yakın Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 2011 yılında Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında Malta’da gerçekleştirilen Limited Şirketler Yasası ve Muhasebe Meslek Yasası çalışma grubuna Başkanlık yaptı. Ankara’da özelleştirme hazırlık çalışmaları kapsamında Özelleştirme İdaresi’nde eğitime katıldı. 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası çalışmalarına başkanlık yaptı. 2010-2012 Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması programının hazırlanmasında Teknik Heyet Üyesi olarak etkin görev aldı.

16 Şubat 2011 tarihinde Başbakanlık Müsteşarı olarak atandığı görevini, 13 Temmuz 2016 tarihine kadar sürdürdü. Bu dönemde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Bankanın üyesi bulunduğu ADFIAP( Association of Development Financing Intituions in Asia and the Pasific)´in Genel Kurulu’nu ilk kez 20-23 Nisan 2011 tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tüm engelleme çabalarına rağmen 22 ülkeden 46 kurumun katılımı ile ülkemizde gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Petrolleri Şti Ltd. ve Ercan Havaalanı´nın özelleştirilmesi çalışmalarını yürütmüş olup, Özelleştirme Raporu Hazırlama Komisyonu ve Değer Tespit Komisyonu Başkanlığı yaptı. 2015 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel’de düzenlenen Bölgeler Politikası Çalıştayı’na katıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı´nın KKTC´nin Münhasır Ekonomik Bölge alanında Petrol ve Doğalgaz Arama ve Çıkarma Anlaşmasının müzakere ve hazırlıkları ile Mart 2016 tarihinde imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümet ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında “Su Temini ve Yönetimine İlişkin Hükümetler Arası Anlaşma”´nın hazırlanmasında KKTC heyetine başkanlık yaptı. “2010-2012 Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Programı”´nın takibi ve hayata geçirilmesi için Teknik Heyet Başkanı olarak çalıştı. “2013-2015 Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı” ve “2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı”´nın hazırlanması, imzalanması ve uygulanmasının takibinde Teknik Heyet Başkanı olarak etkin çalışma yürüttü.

13 Temmuz 2016 tarihinden,16 Mart 2018 tarihine kadar Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptı.

16 Mart 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nda Müsteşar olarak görev yapmaya başladı ve bu görevini 11 Haziran 2019 tarihine kadar sürdürdü. Bu süre içerisinde Şartlı Tahliye Kurulu Başkanı, Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Komisyon Başkanı ve Merkezi Av Komisyonu Başkanı olarak da görev yaptı. Ayrıca İçişleri Bakanlığını Taşınmaz Mal Komisyonu toplantılarında temsil etti. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun daha verimli çalışması amacıyla sorunların çözümü için etkin rol üstlendi.

11 Haziran 2019 tarihinde yeniden Başbakanlık Müsteşarlığı’na atandı ve 16 Ağustos 2021 tarihinde emekli olana kadar bu görevini sürdürdü. İki yıllık bu süre içerisinde Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu üyeliği, yüz yılın felaketi pandemi sürecinde 1 Nisan 2020 tarihinde oluşturulan Kredi Faiz Destek Fonu´nun Yönetim Kurulu Başkanlığı, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığı ile İstihdam Politikaları Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı görevlerini emekli olana kadar yürüttü. Bu pandemi sürecinde ekonominin en az hasarla atlatılması amacıyla sektörlere ve çalışanlara destek sağlanması amacıyla farklı dönemleri kapsayan, üç Destek Paketinin hazırlanmasına Başkanlık yaptı. Yine bu dönemde ayrı ayrı 2019,2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetleri arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmalarının hazırlanması, imzalanması ve uygulanmasının takibinde Teknik Heyet Başkanı olarak görev yaptı. Üst Kademe (Değişiklik) Yasa tasarısı, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa tasarısı ve Kurumların (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa tasarılarının hazırlanmasında çalışma gurubuna Başkanlık yaptı. 2021 yılında yapılan ve beş yıllık İstatistik Programının hazırlanmasının ve onaylanmasının gerçekleştiği ilk İstatistik Konsey toplantısına Başkanlık yaptı.

32 yıllık kamu görevinde, Müsteşar olarak görev yaptığı 10 yıllık süre içerisinde sekiz ayrı Başbakanla birlikte çalıştı.