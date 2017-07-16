Doctor Who'da yeni isim belli oldu: 13. Doktor kadın olarak belirlendi!

Dünya dizi tarihinin en uzun süreli yayın hayatına sahip olan İngiltere'nin bilim-kurgu dizisi Doctor Who'da 13. doktor belirlendi...

1963 yılından beri yayınlanan ve BBC yapımı Britanya bilim kurgu televizyon dizisi olan Doctor Who’nun 13.Doktoru Jodie Whittaker olarak açıklandı.

David Tennant’ın da hazır bulunduğu Wimbledon Erkekler finalinde açıklanan yeni doktor Whittaker, son zamanlarda toplumun büyük bir çoğunluğunun cinsiyetçilik karşıtı bir karar alınarak yeni doktorun kadın olmasını ön görüyordu.

Black Mirror ve Black Sea gibi filmlerde boy gösteren başarılı oyuncu Jodie Whittaker, 14. Doktorun geleceği güne kadar ekranlarda olacak.

İşte tanıtım videosu: