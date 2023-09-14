Döviz güne nasıl başladı? 14 Eylül 2023 Perşembe
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.8800
|27.1500
|EUR
|28.9000
|29.2000
|GBP
|33.6000
|33.9300
|AUD
|15.5000
|17.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|14-09-2023 08:10:00
14-09-2023 08:28:02
Döviz güne nasıl başladı? 14 Eylül 2023 Perşembe
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.8800
|27.1500
|EUR
|28.9000
|29.2000
|GBP
|33.6000
|33.9300
|AUD
|15.5000
|17.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|14-09-2023 08:10:00
14-09-2023 08:28:02
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