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Döviz güne nasıl başladı? 14 Eylül 2023 Perşembe

» »
Döviz güne nasıl başladı? 14 Eylül 2023 Perşembe
Döviz güne nasıl başladı? 14 Eylül 2023 Perşembe

Döviz güne nasıl başladı? 14 Eylül 2023 Perşembe

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD26.880027.1500
 EUR28.900029.2000
 GBP33.600033.9300
 AUD15.500017.3000
Son Güncelleme
Son Okuma		14-09-2023 08:10:00
14-09-2023 08:28:02
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