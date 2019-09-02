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Döviz güne nasıl başladı? 2 Eylül 2019 Pazartesi

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Dolar - euro ve sterlin kaç TL? 2 Eylül 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz güne nasıl başladı? 2 Eylül 2019 Pazartesi

ABD-Çin ticaret savaşı endişeleriyle yükselen grafiğini sürdüren dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününe  5,83 TL'den başladı.  

Euro/TL  6,42 TL seviyesinden işlem görüyor.

Sterlin/TL ise 7,0975 seviyesinden alıcı buluyor

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