Döviz güne nasıl başladı? 2 Eylül 2019 Pazartesi

ABD-Çin ticaret savaşı endişeleriyle yükselen grafiğini sürdüren dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününe 5,83 TL'den başladı.
Euro/TL 6,42 TL seviyesinden işlem görüyor.
Sterlin/TL ise 7,0975 seviyesinden alıcı buluyor
ABD-Çin ticaret savaşı endişeleriyle yükselen grafiğini sürdüren dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününe 5,83 TL'den başladı.
Euro/TL 6,42 TL seviyesinden işlem görüyor.
Sterlin/TL ise 7,0975 seviyesinden alıcı buluyor
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