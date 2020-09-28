Dövizde Son Durum Ne? 28 Eylül 2020 Pazartesi

Yeni haftanın ilk işlem gününde;



Dolar/TL 7,65 seviyesinde güne başladı.



Euro/TL ise 8,92 TL’de yer alıyor.

Sterlın/TL ise 9,82 TL seviyelerinde yer alıyor.

GÖZLER YEP'E ÇEVRİLDİ

Ekonomi gündeminde gözler, Türkiye Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrildi.Ekonominin yol haritası niteliğini taşıyan YEP'in bu hafta TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması bekleniyor.

EKİM AYINDA VERİ GÜNDEMİ OLDUKÇA YOĞUN

Ekim ayında veri takvimi de yine yoğun olacak. Ekim ayının başında eylül ayı ihracat rakamları ve enflasyon verileri belli olacak.



İşsizlik rakamları 12 Ekim'de, ciro, perakende satış ve sanayi üretim endeksleri 13 Ekim'de, eylül ayı bütçe gerçekleşme sonuçları ise 15 Ekim'de açıklanacak. Tüketici güven endeksi ise 22 Ekim'de belli olacak.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 22 Ekim'de toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da yılın son Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de duyuracak.