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Dövizdeki yükseliş sürüyor

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Güncel döviz kurları... dolar,euro ve sterlin ne kadar oldu?
Dövizdeki yükseliş sürüyor

Hafta başından bu yana 6.15-6.27 seviyeleri arasında hareket eden dolar/TL'de bu sabah 6.37 seviyesine yaklaştı.

Hafta başından bu yana yukarı yönlü hareketliliğini sürdüren kurda dün, Almanya'nın Türkiye'ye acil finansal yardımı değerlendirdiği haberleri 6.15 seviyesine gerileme sağlamıştı. Ancak Alman yetkililerin bu iddiaları yalanlaması ve Moody's'in 18 Türk bankası ve 2 finans şirketinin kredi notunu düşürmesi kurda bu sabah tansiyonu tekrar yükseltti.

Dolar/TL bir ara 6.37 seviyelerini test etti. Kur saat 09.28'de 6.3240 seviyesinde yer alırken, aynı dakikalarda euro/TL 7.3857 civarında işlem gördü. Sterlin/TL ise 8.20 seviyesinden işlem görüyor

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