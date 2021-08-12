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El-Sen: Saner, Kıb-Tek'te nakillerle uğraşıyor

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"Ülkemizde her alanda kaos yaşarken ülkenin Başbakan’ ı Ersan Saner, işini gücünü bırakmış Kıb-Tek’ te nakiller ile uğraşmaya başladı."
El-Sen: Saner, Kıb-Tek'te nakillerle uğraşıyor

Basın Açıklaması:

   Ülkemizde her alanda kaos yaşarken ülkenin Başbakan’ ı Ersan Saner, işini gücünü bırakmış Kıb-Tek’ te nakiller ile uğraşmaya başladı.

   Ülke enerji üretiminde yaşanan sıkıntılar nedeni ile kaos yaşarken, ekonomi dibe vurmuşken, eğitim sistemi çökmüşken, sağlık sistemi çökmüşken, Kıb-Tek’ te yakıt ihalesinde rezillikler yaşanırken, asgari ücretli açlık sınırı altında yaşarken ve tüm sektörler dibe vurmuşken Başbakan Kurultay hesapları Kıb-Tek’ teki nakiller ile uğraşmayı marifet sayıyor ve ne acıdır ki toplum ve sendikalar tüm Sivil Toplum Örgütleri bu gelişmeleri sadece seyrediyor.

   Başbakan’ a şunu hatırlatmakta yarar görüyoruz. Bu ülke ve Kıb-Tek sizin gibi yöneticilerin elinde oyuncak olmayacaktır.

   İlerleyen günlerde işgal ettiğiniz makama topyekün geleceğiz ve size bir an önce istifa etmenizin yolunu göstereceğiz. Aksi taktirde El-Sen her zaman olduğu gibi tepkisini ortaya koyacaktır. Bu böyle bilinsin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Kubilay ÖZKIRAÇ

                                                                                             El-Sen Genel Başkanı

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