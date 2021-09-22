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Elektrik kesintisi!

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Girne bölgesinde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Elektrik kesintisi!

Girne bölgesinde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.


Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, bugün, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında Beylerbeyi Zafer Caddesi ve Bellaview Otel civarına elektrik verilemeyecek.

Ayrıca, Kıb-Tek, Gemikonağı Kiler market, İtfaiye, Gemikonağı Sahil Yolu ve bölgedeki tesis ve su motorlarına bugün elektrik verilemeyeceğini açıkladı. 

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle bugün 09.00-13.00 saatleri arasında Gemikonağı Kiler market, İtfaiye, Gemikonağı Sahil Yolu ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.  

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.

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