  • BIST 1.395,600
  • Altın 495,30
  • Dolar 8,8600
  • Euro 10,2750
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Erdoğan’ın Putin’in antikor seviyesini düşük bulması gündem oldu

»
Son dönemde S-400 dolayısıyla Washington ile gerilim yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü Rusya temasları uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.
Erdoğan’ın Putin’in antikor seviyesini düşük bulması gündem oldu

Son dönemde S-400 dolayısıyla Washington ile gerilim yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü Rusya temasları uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye konusunun gündeme geldiği belirtilirken Erdoğan ve Putin’in görüşme sonrasında Rus ajansları tarafından çekilen videosu gündem oldu.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Erdoğan ve Putin corona virüsü ile ilgili konuştu. Bir süre önce yakın kurmaylarında corona virüsü çıktığı için kendini tecrit altına alan ve Erdoğan’la görüşerek bu kısıtlamayı sona erdiren Putin, antikor sayısının 15-16 olduğunu söyledi.

Bu bilgi üzerine ise Erdoğan, “Benimki binin üzerinde” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın bu yanıtı üzerine Putin de antikor seviyesini ölçmenin farklı sistemleri ve türleri olduğunu söyleyerek, doktorların kendisinin antikor seviyesinin yüksek olduğunu söylediğini aktardı. Putin açıklamasında, “Benim antikorum yüksek. Virüsü kapan kişi ile bütün gün beraber olmamıza rağmen hasta olmadım” dedi. Putin, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3’üncü doz corona virüsü aşısını Rus yapımı Sputnik V olarak yaptırmasını tavsiye etti.

Erdoğan ise üçüncü doz aşıyı BioNTech olarak yaptırdığını söyledi.

“ERDOĞAN SADECE GÜLDÜ”

Uluslararası haber ajansları ise bu diyaloğa geniş yer ayırdı. Fransız haber ajansı AFP, iki isim arasındaki diyaloğu, “Putin, Erdoğan’a Sputnik aşısı yaptırmasını söyledi” başlığıyla verirken, “Putin, ‘bir sonrakinde Sputnik V aşısı olun o zaman’ dedi. Fakat Erdoğan bir yanıt vermedi ve sadece güldü” ifadesine yer verdi.

Öte yandan AFP, Rusya’da vaka sayılarının da son dönemde arttığına dikkat çekti. AFP, dün ülkede 857 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle öldüğünü ve ölüm sayısının son 2 gündür arttığını hatırlattı.

Öte yandan ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg de, “Erdoğan, Putin’den daha çok antikoru olduğu için övündü” başlığını kullandı. Bloomberg, Erdoğan’ın Putin’in Sputnik V aşısı olun çağrısını kabul etmediğini de aktardı.

ABD merkezli medya kuruluşu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Ağustos ayında yaptığı açıklamayı hatırlattı. Bloomberg, “Türkiye, Sputnik V aşısını Nisan ayında kullanım için onayladı. Aşı çok az kullanıldı fakat Ağustos ayında Sağlık Bakanı Koca, Rusya’nın yeterli sayıda aşı göndermediğini söyledi” yorumunu yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP'nin erken seçim tartışmasını bitirme planı29 Eylül 2021 Çarşamba 11:16
  • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan Erasmus açıklaması29 Eylül 2021 Çarşamba 09:41
  • Erdoğan’dan Paris İklim Anlaşması'na onay için tarih28 Eylül 2021 Salı 14:01
  • Türk bilim insanı ıspanağın yaraların iyileşmesini hızlandırdığını kanıtladı27 Eylül 2021 Pazartesi 20:45
  • HDP adresi ve formülü gösterdi: Muhatap biziz, adres Meclis, hedef güçlü parlamento ve yeni anayasa27 Eylül 2021 Pazartesi 15:33
  • Hava kirliliği Türkiye’de bir yılda 44 bin 617 erken ölüme yol açtı27 Eylül 2021 Pazartesi 13:29
  • "Afganistan'da silahlar Türkiye'ye değil Taliban'a verildi"27 Eylül 2021 Pazartesi 12:02
  • Erdoğan’ın yeni açıklamaları gündem oldu: Yeni yaptırımları tetikleyebilir27 Eylül 2021 Pazartesi 11:52
  • ABD’den Erdoğan’ın S-400 açıklamalarına sert yanıt27 Eylül 2021 Pazartesi 11:46
  • HDP, 11 maddelik ‘Demokrasi Tutum Belgesi’ni açıkladı27 Eylül 2021 Pazartesi 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti