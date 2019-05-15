Ethereum ve Ripple Adeta Şaha Kalktı, Kripto Para Piyasası Uçuşa Geçti

Bitcoin’in ardından en değerli ikinci ve üçüncü kripto para birimi olan Ethereum ve Ripple (XRP), son 48 saatte büyük bir değer artışı yaşadı.

Kripto para piyasasına son 7 günde yaklaşık 60 milyon dolar değerinde alım işlemi yapıldı. Piyasadaki son grafiklere göre haftalık analizimizi yapıyoruz.

Kripto para piyasalarındaki olumlu yönde süregelen hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda üzerindeki ölü toprağını atan piyasa, yeniden 243 milyar dolara yakın bir seviyeye ulaştı. Bu piyasa değerinin sadece 60 milyar doları, son 7 günde ekosisteme dahil oldu.

Bitcoin’in piyasadaki ağırlığı son 1 haftada %59 seviyesine çıkarken, Ethereum ve Ripple’ın piyasada sahip olduğu hacimde büyük bir değişim yaşanmadı. Nitekim yapılan işlemlerin büyük çoğunluğu bu iki kripto para biriminden gerçekleştirildiği için, birim fiyatlarında büyük bir artış yaşandı.

Ethereum, son 7 günlük fiyat değişimi:

Geçtiğimiz hafta 170 dolar seviyesinde olan Ethereum, son artışla birlikte 230 dolar seviyesine yükseldi. Bu fiyatı en son Ekim 2018’deki düşüş dalgalanması sırasında görmüştük. Ethereum’un güncel piyasa değeri ise 24 milyar doların üzerinde.

Ripple (XRP), son 7 günlük fiyat değişimi:

Ripple’ın piyasa hacmi ve genel değerindeki artık devam ediyor. En son Aralık 2018’de 0,45 doları gören kripto para, bugün itibariyle aynı seviyeye ulaşmış durumda. Toplam piyasa değeri 18 milyar doları bulan, bir dönemki atağı ile Ethereum’u geride bırakan Ripple, yeniden üst sıraları zorlamaya oldukça müsait. Ayrıca birim fiyatının uygunluğu, daha çok yatırımcıyı kendisine çekiyor.

Ethereum ve Ripple toplamda piyasanın yüzde 16,2’sine tekabül ediyorlar. Buna rağmen en güçlü iki kripto para olmaları, gelecekte onları en çok kullanılabilir ve en yaygın kripto paralar haline getiriyor.

Bakalım ilerleyen günlerde nelerle karşılaşacağız. Şimdiden 2019 ilkbaharının kripto para piyasalarına iyi geldiğini söyleyebiliriz. Her şeye rağmen merkez bankaları gibi diğer regülatörlerin de bu yükseliş karşısındaki tavrını görerek hareket etmekte fayda var.