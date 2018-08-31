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Feministlerden sokak pisuvarı protestosu

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Paris'te sokak pisuvarı protestosu: 'Kadınların sokakta emzirmesi hoş karşılanmazken erkeklerin fermuar indirmesi cesaretlendiriliyor'
Feministlerden sokak pisuvarı protestosu

Fransa'nın başkenti Paris'te feminist protestocular, "ayrımcı ve cinsiyetçi' olarak niteledikleri açık hava pisuvarlarını tıkadı.

Paris'in idrar dolu kaldırımlarına çare olarak kentin bazı noktalarına deneme amaçlı olarak doğaya uyumlu pisuvarlar konulmuştu.

Ancak Île Saint-Louis ve Gare de Lyon istasyonu yakınlarındaki pisuvarlar, eylemciler tarafından hedef alındı. Pisuvarlar, kadın pedi, tampon ve çimentoyla tıkandı.

Pisuvarlara bırakılan notlarda, kadınların dışarıda hâlâ bebek emzirmesine hoş bakılmadığı bir ortamda, belediyenin erkekleri sokak ortasında ihtiyaçlarını gidermeye teşvik ettiği belirtildi.

Polis eylemlerle ilgili olarak soruşturma başlatırken henüz eylemleri üstlenen olmadı. Feminist protesto grubu Femen, olayla ilgisi olmadığını açıkladı

 

Pisuvar

 

Eşitlik ve kadın hakları grupları ve birçok Parisli, açık hava pisuvarlarını cinsiyetçi ve ayrımcı buluyor.

Kentin beş ayrı noktasındaki pisuvarların üzerine bir erkeği 'gururla' idrarını yaparken gösteren levhalar asılırken kadınlar için hiçbir çözüm düşünülmemesi eleştiriliyor.

Pisuvar

Paris Belediyesi, sokaklara yerleştirilen pisuvarlar için bu levhaları hazırlamıştı.

Feministler, taciz skandallarının giderek daha fazla gündeme geldiği bir dönemde yetkililerin "sokakların sahibinin erkekler olduğu" mesajını verdiğini, kadınların da sokaklarda kendilerini rahat hissetmesi gerektiğini söylüyor.

Femmes Solidaires adlı feminist örgütten Gwendoline Coipeault, "Sokaklar sadece erkeklerin değil. Erkekleri çiş yaparken görmek istemeyebilecek kadınların ve çocukların da sokaklarda hakkı var" dedi.

Coipeault, Paris mahallelerinde yüzlerce tuvalet olduğunu belirterek, belediyenin sadece kadınları değil, erkekleri de bu tuvaletleri kullanmaya özendirmesi gerektiğini vurguladı.

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