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Goldman Sachs: TL'nin değer kazanma trendi ülkedeki döviz rezervi ile sınırlanabilir

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Çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, Türk Lirası'nın değer kazanma trendinin rezervlerle sınırlanabileceğini duyurdu.
Goldman Sachs: TL'nin değer kazanma trendi ülkedeki döviz rezervi ile sınırlanabilir

Çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, Türk Lirası'nın değer kazanma trendinin Merkez Bankası'ndaki döviz rezervleriyle sınırlanabileceğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli finans kuruluşunun 3 aylık piyasa tahminlerini açıkladığı notta, Türk Lirası için dolar kuru tahmini 7 ila 7,5 TL olarak belirtildi.

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerini tekrar artırma çabasının kurdaki daha fazla düşüş eğiliminin önüne geçebileceği vurgulandı.

Yatırım bankasının üç aylık tahminine ilişkin notta, "Ulusal para biriminin gücünün nihayetinde döviz rezervlerini yeniden oluşturmak için gerekli bir girişimle sınırlanabileceği." ifade edildi.

Türk Lirası, TCMB'nin 2021 para politikalarını açıklaması ve enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için gerekirse faiz oranlarını daha da arttıracağını duyurması üzerine Aralık 2020'de bu yana değer kazandı.

Goldman Sachs analisti Tom Arnold, TL'nin dolar karşısındaki 6-12 aylık tahminlerinin 7,75-8 bandından 7-7,5 bandında indiğini belirtti.

TCMB Başkanı Naci Ağbal, 2021 sonu enflasyon beklentisinin yüzde 9.1'e olduğunu açıklamıştı. Ağbal 2023 sonunda ise enflasyonu hedefinin yüzde 5 olduğunu duyurmuştu.

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