Hafter müttefiki Temsilciler Meclisi Başkanı: Ateşkes sona erdi

Libya’da Halife Hafter'in müttefiki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 'ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini' duyurdu. Ulusal Mutabakat Hükümeti de, bu sabah Hafter'e bağlı silahlı güçlerin Trablus'un güneyine roket saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Libya’da Halife Hafter'in müttefiki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, yerel televizyona yaptığı konuşmada, 'ateşkesin kendileri için sona erdiğini ve savaşın devam edeceğini' kaydetti.

Salih, Türkiye ve Rusya’nın 12 Ocak'ta yerel saatle 00.00’da hayata geçmek üzere yaptığı ateşkes çağrısına "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e saygılarından" dolayı olumlu yanıt verdiklerini söyledi.

Salih, "Türkiye'nin müdahalesi Trablus'un geri alınması savaşında sonuç elde etmemizi geciktirdi" diye konuştu.

HAFTER'E BAĞLI GÜÇLERDEN ROKET SALDIRISI

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü Muhammed Kununu, düzenlediği basın toplantısında General Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlerin Trablus'un güneyine roket saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Euronews'ta yer alan habere göre, Kununu, Hafter yanlısı güçlerin bölgede konuşlandığını ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait insansız hava aracının (İHA) da Trablus semalarında uçuş yaptığını söyledi.

Hafter, Türkiye ve Rusya'nın ortak girişimiyle imzalanan ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrılmıştı.