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Harmancı mal varlığını açıkladı

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı mal varlığını yeniden açıkladı
Harmancı mal varlığını açıkladı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Haziran 2014 yerel göreve seçildikten sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na sunmuş olduğu mal varlığını kamuoyuna da açıklamıştı.

 

LTB Başkanı Harmancı, 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi mevcut mal varlığını şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi kapsamında kamuoyu ile paylaştı.

Harmancı’nın 25 Mayıs 2018 itibarıyla mal varlığı aşağıdaki gibidir:

 

Anne ve babasından hibe yolu ile intikal etmiş olan:

  • Karaoğlanoğlu’nda 1 adet dükkan, Zeytinlik’te 8 dönüm 1 evlek arsanın 1/3’lük hissesi, Girne Büyükova’da 2 tane apartman dairesi, Yukarı Girne’de bir apartman dairesi ve Karşıyaka’da 6 dönüm 1 evlek arsanın ½ hissesi ve yine Karşıyaka’da 2 evlek arsanın ¼’lük hissesi.

 

  • Lefkoşa Ortaköy’de 65.000 Sterlin’e alınan 1 apartman dairesi
  • Bankaya 22.806 Sterlin borç
    – Mevduat hesabında 6.189 Sterlin, 2.216 Euro ve 324 Türk Lirası.
    – Northern Travel Ltd.’de %10 hisse.
    – LF 832 plakalı 2010 yılında alınan Volkswagen Tiguan araç.
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