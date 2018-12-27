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Havucun turuncu rengini siyaset mi belirledi?

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Havuçlar bir zamanlar beyazdı
Havucun turuncu rengini siyaset mi belirledi?

Bugün kök olarak tüketilen turuncu renkli havuç, aslında bir zamanlar uzaktan akrabası olan maydanoz ve kişniş gibi yaprakları ve tohumları için yetiştirilen beyaz bir kök bitkisiydi.

The Economist dergisinde yayınlanan bir makalede, havucun yaşadığı dönüşümün nedenleri ve tarihçesi mercek altına alındı.

Makaleye göre, ilk olarak bugünkü İran ve Afganistan'ı kapsayan bölgede yetiştirilen havuçta yaklaşık 32 bin gen bulunuyor. Bunların iki tanesi de farklı renklerin oluşumuna neden oluyor.

Bilim insanları, avcı-toplayıcılıktan tarıma geçişle birlikte, istemsizce renkli havuçlar yetiştirildiğini düşünüyor. İlerleyen dönemlerde ise yabani türleri, diğerlerinden ayırabilmek için farklı renklerde havuç üretimine bu kez kasten devam edildiği sanılıyor.

Makalede, 1100 yıl kadar önce ilk etapta mor, arkasından da sarı havuç türlerinin ortaya çıktığı ve bundan 600 yıl sonra da seçici üretme tekniklerinin gelişmesiyle birlikte A vitamini açısından zengin olan bugün alışık olduğumuz turuncu havuçları üretmeyi tercih ettiği belirtildi.

Turuncu havuçlarla ilgili ortaya atılan bir başka teori de Hollandalıların 16'ncı yüzyılda İspanyol Habsburg hanedanlığına karşı girişilen ayaklanmanın lideri Oranjlı William onuruna bu sebzeyi yetiştirmeye başladığı yönünde.

Ancak bu teorinin gerçekliği halen tarihçiler arasında tartışılmalara neden oluyor.

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