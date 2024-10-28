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Hemşirelere 3 gün tutukluluk!

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Acil Durum Hastanesi’nde Yeni Doğan Bebek Ölümü: 5 Hemşire İhmal İddiasıyla Tutuklandı
Hemşirelere 3 gün tutukluluk!

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 20 günlük Mihrimah Toymuradov adlı bir bebeğin hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturmada, bebekle ilgilenen hemşireler tutuklandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Kezban Yayman, Çağrı Şah, Güler Karakuş, Ayşe Durak ve Meryem Altunterim, "tedbirsizlik" ve "dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne sebep olma" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

Soruşturmanın Detayları

Tahkikat Müfettişi Hüseyin Zaifer, mahkemede yeminli şahadet vererek olayın detaylarını aktardı. Zaifer, prematüre doğan Mihrimah Toymuradov’un 20 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğunu, ancak 26 Ekim’de saat 13.30’da yaşamını yitirdiğini belirtti. Müfettiş, ölüm nedeninin yoğun bakım ünitesindeki ihmallerden kaynaklandığını iddia etti.

Zaifer’in ifadesine göre, mamalara yanlışlıkla etil alkol karıştığı ve bu durumun diğer bebekleri de etkilediği anlaşıldı. Mamalara etil alkol karışması sonucu, Toymuradov dışında başka bebeklerin de zarar gördüğü ve 6 bebeğin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Etil Alkol Bidonu Delil Olarak Alındı

Zaifer, olayın meydana gelmesinin ardından hastanede bulunan ve üzerinde “alkol” yazılı olan beş litrelik etil alkol bidonunun delil olarak alındığını ifade etti. Yeni doğan servisinde bulundurulan etil alkolün, tanık ifadelerine göre olay sonrasında servisten çıkarıldığı bilgisi de aktarıldı. Kamera kayıtlarının incelenmesi ve tanıkların dinlenmesiyle soruşturmanın detaylandırılacağı belirtildi.

3 Günlük Tutukluluk Kararı Verildi

Tahkikat Müfettişi, zanlıların mahkeme tarafından temin edilen derdest emri ile gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmanın henüz tamamlanmamış olması ve birçok kamera kaydının incelenmesi gerektiğini vurgulayan Zaifer, zanlıların tutukluluk süresinin 3 gün daha uzatılmasını talep etti. Mahkeme, talebi kabul ederek, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Olay Sonrası Soru İşaretleri

Bu üzücü olay, yoğun bakım ünitesindeki güvenlik ve tedbir eksiklikleri hakkında ciddi soruları gündeme getirdi. Polis soruşturması devam ederken, kamuoyunda bu tür ihmallerin tekrar yaşanmaması için yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğine dair talepler arttı.

Aileye ve Kamuoyuna Taziye Mesajı

Mihrimah Toymuradov’un ailesine taziyelerini ileten hastane yetkilileri, olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması için işbirliği yapacaklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı'nın olayla ilgili inceleme başlattığı ve hastanelerdeki güvenlik standartlarının yeniden gözden geçirileceği de öğrenildi.

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