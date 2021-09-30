Hristodulidis: Türkiye yeni Osmanlı siyaseti güdüyor

Associated Press haber ajansına açıklama yapan Hristodulidis, Türkiye'nin hem Kıbrıs'ta hem de Suriye, Irak, Libya ve bölgedeki diğer Arap ülkelerindeki davranışlarını "saldırgan" olarak niteledi.

"Türk dış politikasının askerileştiğini görüyoruz" diyen Hristodulidis "Bu da bölgedeki tüm ülkelerde büyük endişe yaratıyor" diye konuştu.

"Türkiye'yle sorunu olmayan tek bir ülke yok"

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "komşularla sıfır sorun" politikasına atıfta bulunan Hristodulidis "Komşularla sıfır sorundan bugün tüm komşularıyla sorunu olan Türkiye'ye geldik" dedi. Hristodulidis "Türkiye'yle sorunu olmayan tek bir ülke yok" diye konuştu.

"Tanık olduğumuz Türkiye'nin bölgede bir yeni Osmanlı politikası girişiminde olduğu" diyen Kıbrıslı Rum bakan "Türkiye bölgesel egemen güç olmak istiyor" iddiasında bulundu.

Ankara ise şimdiye kadar yaptığı açıklamalarda yayılmacılık eleştirisini geri çevirerek Doğu Akdeniz'de kendi çıkarlarını ve Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını korumak üzere hareket ettiğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"Drone üssü Ortadoğu'nun kontrolü için"

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta İHA ve SİHA üssü kurma planına da değindi. Bunun Türkiye'nin yeni Osmanlı politikası izlediğinin bir örneği olduğunu savunan Hristodulidis "Bu drone üssünün kurulmasının ana sebebi Ortadoğu'yu, İsrail'i ve Mısır'ı kontrol etmek" diye konuştu. Hristodulidis "Kıbrıs için değil aslında, çünkü adadaki durumu görmek için Kıbrıs'ta bir drone üssü kurmanıza gerek yok" dedi.

Ada'da iki devletli bir çözüme karşı çıktıklarını söyleyen Hristodulidis bunun Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ı tamamen kontrol altına alma imkanı sağlayacağını söyledi. Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türkiye dışında tanıyan bir ülke olmadığını belirtti.

Hristodulidis, Erdoğan'ın Kıbrıs politikasını anlamak için Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde, Irak, Libya ve bazı Afrika ülkelerinde neler yaptığına bakılması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs'ın güvenliğini başta İsrail ve Mısır olmak üzere komşularıyla ve ABD ile güçlendirdiğini söyleyen Hristodulidis ABD ile 2018 yılında imzalanan güvenlik işbirliğinin "son derece önemli" olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin de bir "güvenlik kanadı" oluşturmak istediğini ifade etti.

Müzakere çağrısı

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hristodulidis Türkiye'ye doğal gaz konusunda müzakere çağrısı yaparak "Kimseyi dışlamıyoruz. Tüm komşu ülkeleri bölgemizdeki enerji imkanlarından faydalanmak için komşu ülkelerle birlikte çalışmak istiyoruz" diye konuştu. "Türkiye ile birlikte çalışmak istiyoruz ve çalışmaya hazırız" diyen Hristodulidis "Türkiye'den istediğimiz uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne riayet etmesi" diye konuştu.

DW