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İbiza’da erozyon tehlikesi: Sebebi açık havada yapılan cinsel aktiviteler

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İspanya’nın İbiza adasında beyaz kumsallarıyla ünlü Es Cavallet plajındaki kumların aşınmasından açık alanda seks yapan çiftler sorumlu tutuluyor.
İbiza’da erozyon tehlikesi: Sebebi açık havada yapılan cinsel aktiviteler

İspanya'ya bağlı İbiza adasında en popüler çıplaklar plajlarından biri olan Es Cavallet'te beklenmedik bir sorun ortaya çıktı. Çevrecilere göre, turistlerin İbiza'nın bu en bilindik çıplaklar plajında seks yapması, adanın korunan kum tepelerinde büyük hasara neden olarak erozyona sebep oluyor.

Çevreciler, İbiza'daki Es Cavallet plajında halka açık alanda yapılan seksin kum tepelerinde tahribata yol açması nedeniyle turistleri bilgilendirmek için birkaç yıl önce bir kampanya başlattı. Fakat ziyaretçilerin uyarıları görmezden geldiği söylendi.

'ÇIPLAK YÜRÜMEK VE SEVGİLİ ARAMAK İÇİN İDEAL YER'

Ada gazetesi Diario de Mallorca'ya konuşan biyolog Joan Carles Palerm, "Açık havada yapılan cinsel aktiviteler kum tepelerinin dağılmasına neden oluyor" dedi. Gazete aynı zamanda plajın korunan alanlarının çitle çevrildiğini fakat turistlerin dikkate almadığını yazdı. Açık havada yapılan seksin kum üzerindeki bitkilerin toprağı tutma özelliğini kaybederek zarar gördüğü söylendi.

Öte yandan internet sitelerinde Es Cavallet, turistlere ‘çıplak yürümek ve sevgili aramak için ideal yer' olarak sunuluyor.

Bu çevre probleminin sadece İbiza'da değil İspanya'daki Mallorca ve Minorka gibi diğer adalarında da yaşandığı söyleniyor.

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