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İnşaat Malzemesinde İki Rekor Birden

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Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi temmuz ayı sonuçlarına göre; inşaat malzemeleri sanayisi, ihracatta biri aylık biri de yıllık olmak üzere iki rekor kırdı.
İnşaat Malzemesinde İki Rekor Birden

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı miktar olarak geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 21.7 arttı. 5.53 milyon ton ihracatla miktar olarak Ağustos 2013’ten bu yana en yüksek aylık ihracat gerçekleşti.

İhracatın bir önceki aya göre yüzde 11.1 artarak 1.94 milyar dolara yükseldiği temmuz ayında değer olarak ise 2020 yılının en yüksek aylık ihracat seviyesine ulaşıldı.

İnşaat malzemeleri ihracat ortalama birim fiyatı 2019 yılı temmuz ayında 0.43 dolar/kg iken 2020 yılı temmuz ayında 0.35 dolar/kg oldu.

İhracat birim fiyatları nisan ve mayıs aylarındaki sert düşüşler sonrası haziran ayında artış gösterdi, temmuz ayında da artış devam etti.

Mayıs ayında 0.28 dolar/kg ile dip seviyeye düşen ihracat birim fiyatlarının toparlandığı görüldü.

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