İSG-BİR:Kontrolsüz Ve Denetimsiz Açılım Büyük Tehlike

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği bir açıklama yayınadı:

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) salgınından en az etkilenerek atlatabilmek için tüm paydaşların üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir. Alınan kararlara tüm halkın ayni hassasiyetle uyması ve uymayanları da uyarması hepimizin asli görevi olmalıdır. Bu dönemde toplumsal duyarlılık, bilinç ve birliktelik zamanı olduğunu unutmadan herkesin üzerine düşen görevi layığı ile yerine getirmesi çok önemlidir. Eğitimin ve doğru bilgilenmemenin ne kadar önemli olduğunu unutmamalı ve doğru bilgilenmeli panik yapmadan doğru uygulamaları hayata geçirmeliyiz. Yapılacak hata veya ihmallerin sonuçları çok kötü olduğunu dünyada yaşananlara bakarak anlamamız çok zor olmasa gerek. Herkesin fiziki mesafe uygulaması ve gerekmediği sürece (çok acil durumlar haricinde) de dışarıya çıkmamalıdır. Bu dönemde toplu ortamlarda bulunulmamalı ve yakın temaslardan kaçınmalıyız. Ayrıca kişisel temizlik, hijyen ve dezenfekte kurallarına riayet etmeliyiz.

Açılım öncesi yapılması gereken tüm hazırlık, tedbir ve uygulamaların tüm kuruluş, işletme ve sektörler tarafından tamamlanmış olması hem bu salgının önlenmesi için önemli hem de yasal bir zorunluluktur. 2020 Mayıs ayındaki açılım sürecinde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma Dairesi, KTMMOB ve İS-BİR ortak çalışmaların sonucunda hazırlanan sektörel açılım için yapılması gerekenlerin bu açılım öncesinde de uygulanması gerekmektedir. Bu konuda da çok acil tedbirler alınıp gerekli düzenlemeler ilgili bakanlıklar tarafından devreye sokulmalıdır. Açılım öncesi alınacak tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında hiçbir açıklama ve düzenlemenin yapılmamış olması açılımın kontrolsüz ve denetimsiz olacağı, bunun da toplumsal sağlığımız için büyük tehlike oluşturacağı inancındayız. Açılım kriterlerine uyma konusu sadece kişi, yönetici, sektör yetkilisi veya kurum kuruluş sorumlularının uhdesine bırakılmamalı bunun için mevcut yasa ve tüzükler de göz önünde bulundurularak bir devlet politikası oluşturulmalı ve herkesin de bu kurallara uyması sağlanmalıdır.Tümümüz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz!

Kontrolsüz ve denetimsiz açılım sonrasında yine büyük sıkıntılar yaşanabileceğini yaşayarak öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm iş yerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği yasa ve tüzüklerinin ortaya koymuş olduğu yasal kriterleri ve zorunlulukları yerine getirmeleri sağlanmalı, güvenli bir çalışma hayatı oluşturulmalıdır. Güvenli çalışma ortamının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması ise denetim gerektirir. Etkin ve yapıcı bir denetim mekanizması kurulmalı ve sürekliliği sağlanıp tüm çalışma hayatı denetlenmelidir. Bu denetimler sadece özel sektör için değil kamu kurum ve kuruluşları için de yapılmalıdır.

Ülkemizin geçmekte olduğu bu süreçte hepimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirirsek en kısa zamanda en az olumsuz etkilenerek atlatabiliriz. Ayrıca ülkemizde gerek eğitim amaçlı gerekse turist veya çalışma amaçlı bulunan yabancı kişilerinde de bilgilendirilmesi için farklı dillerde bilgilendirme yazıları ve panolar oluşturulmalı ve bu bilgilerin ülkemizde bulunan yabancılara uygun yollarla ulaştırılması sağlanmalıdır. Sağlıklı güzel günlere en kısa zamanda ulaşmak dileğiyle.

Tümümüz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz!