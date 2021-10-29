İskele'de trafik kazası! İş aracı devrildi!
Gazimağusa Karpaz Anayolunda "GIRANEL Çemberi" olarak bilinen yerde trafik kazası meydana geldi.
Kaza bugün saat 15:30 civarlarında meydana geldiği öğrenildi.
İskele çemberinde saat 15:30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında LE 229 nolu plakalı beton mikseri devrildi.
Çembere giren bir beton mikseri çemberi alamayarak devrildi.
PoIlis olay yerinde.
detaylar gelecek
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