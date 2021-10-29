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İskele'de trafik kazası! İş aracı devrildi!

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İskele'de trafik kazası! İş aracı devrildi!
İskele'de trafik kazası! İş aracı devrildi!

İskele'de trafik kazası! İş aracı devrildi!

Gazimağusa Karpaz  Anayolunda "GIRANEL Çemberi" olarak bilinen yerde trafik kazası meydana geldi.

Kaza bugün saat 15:30 civarlarında meydana geldiği öğrenildi.

İskele çemberinde saat 15:30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında LE 229 nolu plakalı beton mikseri devrildi.

Çembere giren bir beton mikseri çemberi alamayarak devrildi.

PoIlis olay yerinde.

 

detaylar gelecek

 

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