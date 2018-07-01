İttifak olan yerde başarı oldu!

Yerel seçimler sona erdi…

Çok uzun zamandır (tam 1 yıl olmuş) köşe yazısı yazmadım.

Bu bir yılda ülkede ardı adına iki seçim yaşadı.

7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Parlemento seçimlerinin açık ara galibi UBP oldu.

Ancak hükümeti kurma imkânını yakalayamadı ve UBP’siz 4 parti bir araya gelerek hükümeti oluşturdu.

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UBP’nin açık ara önde olduğu Milletvekilliği ara seçim sonuçları hükümette bulunan partileri ittifak arayışına itti.

Bu seçim iş birliği kimi yerde başarıldı kimi yerde ise başarılamadı.

Lefke’de CTP ve TDP tabanları işi sıkı tuttu Aziz Kaya seçimi farklı kazandı.

Güzelyurt’ta CTP, TDP, DP hep beraber denedi kıl payı seçim kaybedildi. HP’de sürece dahil edilebilseydi Güzelyurt’ta sonuç değişebilirdi.

Girne’de Güngördü’ye karşı ittifak olmadı, Güngördü %50’ye dayandı farkla seçimi kazandı.

Gazimağusa’da Arter’e karşı ittifak olmadı Arter %50 oy ile seçimi kazandı. CTP %18 ile %3 oy kaybederek üçüncü çıktı.

İskele’de ittifak olmadı Sadıkoğlu UBP’nin hiçbir zaman ulaşamadığı bir oya ulaşıp %55 aldı. TDP %3’ü bulamadı.

Lefkoşa’da CTP, HP aday çıkarmadı. CTP açıkça Harmancı’nın yanında durdu… Harmancı %52 aldı.

Akdoğan’da işbirliği oldu Latif %60’ı devirdi.

Gönyeli’de sıkıntılı olsa da ittifak oldu Benli %50’yi devirdi.

7 Ocak’ta %21 alan CTP, Belediye seçimlerinde işbirliği stratejisi ile 10 Belediyesini korurken Belediye Meclislerinde oyunu %33’lere çıkardı. YKP ve TDP’li meclis üyelerinin de kazandığı bir ortaklık oldu.

7 Ocak’ta %8,61 alan TDP, işbirliği sayesinde LTB’yi yeniden kazandı Belediye Meclislerinde ülke genelinde %11’lere ulaştı. 3. Parti oldu.

UBP ülkenin en örgütlü partisi olduğunu gösterdi ve Belediye Meclislerinde %43’lere ulaştı.

YKP boykot siyasetini bir miktar esnetti, TDP ile yaptığı işbirliğinden 4, CTP ile yaptığı işbirliğinden 1 meclis üyesi kazandı.

TKPYG Lefkoşa ve Girne’de adayalar gösterdi ama buralarda sıfır çekti Meclis üyesi kazanamadı.

YDP Lefkoşa’da 0 çekti. Genel Başkan yardımcısı %1 aldı, Çetin Sadeli’ye geçildi.

DP ise Tatlısu’da Hayri Orçan ile mevcudiyetini korudu.

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Hükümet'in önünde yerel yönetim reformu duruyor.

Belediyeler birleştirilecek.

Bu iş yapılırken kanaatimce bir miktarda yerel yönetim seçimleri yasasına da dokunmak gerekli olduğu ortaya çıktı.

Yerel yönetim seçimlerinde Başkanlar en az %50 ile seçilmeli. Seçimler iki turlu olmalıdır. Seçimlerden önce yapılan ittifak işleri seçmen tarafından yapılmalıdır.

Böylesi daha demokratik olacaktır.