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Kanye West yine eleştiri oklarının hedefinde

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Rapçi-yapımcı kimliği ve Kim Kardashian'la olan evliliğiyle adından söz ettiren Kanye West, yine gündem yaratmayı başardı. Ünlü rapçi, yapımcılığını üstlendiği şarkıcının albüm kapağında uyuşturucu maddeye özendirdiği gerekçesiyle eleştirildi.
Kanye West yine eleştiri oklarının hedefinde

Kanye West, yapımcılığını üstlendiği, şarkıcı Pusha T'nin yeni albümü Daytona'yı önceki gün piyasaya sürdü.
Albüm kapağında, 2012'de uyuşturucu nedeniyle vefat eden ünlü şarkıcı Whitney Houston'ın uyuşturucu maddeleri bulunan yatak odasında çekilen bir kare kullanıldı.
Bu fotoğrafı kullanmak için 85 bin dolar ödeyen West'e, Houston'ın şarkıcı kuzeni Damon Elliott'tan eleştiri geldi.
People Dergisi'ne konuşan Elliott, West'in fotoğrafı kullanmasına "Korkunç bir reklam numarası. Bu benim ailemi ve kızımı incitti. Çok değersiz ve ucuz bir şey" sözleriyle tepki gösterdi.

Fotoğraf, 2006 yılında Whitney Houston'ın Atlanta'daki evinde çekilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'a desteğini açıklayan ardından da kölelik yorumuyla eleştiri oklarının hedefi olan Kanye West'e son olarak Christina Aguilera'dan destek vermişti. "Kanye West yanlış anlaşılıyor. O iyi bir adam" diyen 37 yaşındaki şarkıcı Christina Aguilera sözlerine şöyle devam etti: "Onun kafası gizemli yollardan çalışıyor. Söylemek istediklerini farklı aktarıyor" yorumunda bulundu.

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