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“KKTC Denizciliğinin Geleceği’ başlıklı panelin ikinci oturumu başarıyla tamamlandı

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Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) ile Koç Üniversitesi Denizcilik Formu (KÜDENFOR)’un işbirliğinde düzenlenen “KKTC Denizciliğinin Geleceği” başlıklı panelin ikinci oturumunda ağırlıklı olarak ekonomi ve deniz hukuku konuları ele alındı.
“KKTC Denizciliğinin Geleceği’ başlıklı panelin ikinci oturumu başarıyla tamamlandı

Girne Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen panelin ikinci oturumunda, ekonominin ülkeye etkileri, konteyner taşımacılığı, KKTC ve ambargolar, kıyı balıkçılığı, avcılık, marina ve yatçılık faaliyetleri konusunda sunumlar yapıldı.

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Moderatörlüğünü Koç Üniversitesi Denizcilik Formu Kaptan Levent Akson’un yaptığı panelin ikinci oturumunda ilk olarak Ekonomist Şahin Yaman, dünya ekonomisindeki eksen kaymasının Türkiye ve KKTC açısından ekonomik sonuçlarını anlattı.

 

Gemikonağı’na Konteyner Limanı Yapılması Gündeme Taşındı…

Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi Başkanı Kaptan Enver Yetkili de, Doğu Akdeniz konteyner taşımacılığı üzerine yaptığı çalışmalardan ve bunların uluslararası camiadaki yankılarından bahsetti. Yetkili, bu bağlamda Gemikonağı’na konteyner limanı yapılarak yeni bir açılım gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Ambargolar Denizcilik Şirketlerine Zorluk Yaşatıyor…

Deniz Hukukçusu Avukat Bilun Elmacıoğlu da, Birleşmiş Milletlerin 541 sayılı kararı ile 2004 yılında yapılan Annan Planı referandumun sonuçları ve sonrasında dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın raporuna yansıyan ifadeler gibi farklı başlıklar üzerinden KKTC ve ambargolar konulu bir sunum gerçekleştirdi. Elmacıoğlu, denizcilik şirketlerinin yaşadığı sorunlara değinerek, bir devletin tanınması ile ambargo uygulanmasının birbirinden farklı konular olduğunu vurguladı. Elmacıoğlu, bu noktada konuya ilişkin AB Adalet Divanı’nın 1994 yılında aldığı ticari ambargo kararı ile sonrasında yaşanan ekonomik zorluklara ve adadan göçü de kapsayan sonuçlarına değindi.

Balıkçılık Sektöründe Geliştirilmesi Gereken Eksiklikler Üzerinde Duruldu…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan Kemal Şoföroğlu ise yaptığı sunumda ülkenin kıyı şeridinin uzunluğuna karşın balıkçılık alanındaki bilimsel araştırmaların devlet birimlerine aktarılmasında ve teknolojik gelişmelerin takibinde geride kalındığını ifade etti. Daha çok kıyı balıkçılığının yapıldığını söyleyen Şoföroğlu, mevcut balıkçı barınaklarının durumu, iyileştirilme faaliyetlerinden, sektör çalışanları ve balık üreticiliğine ilişkin güncel verilerden bahsetti. İşleme ve değerlendirme sisteminin olmamasının sonuçlarından da söz eden Kemal Şoföroğlu, uzman personel eksikliğinin yanı sıra avcılık politikaları konusunda yapılması gerekenleri detaylı olarak anlattı.

Marina ve Yatçılık Faaliyetleri ile Denizciliğin Doğru Yapılması Konuşuldu…

 Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim görevlisi Kaptan Kutlu Bayramoğlu ise geçmişte denizcilik denilince sadece limancılığın akla geldiğini belirtti. Kalecik ve Teknecikteki tesisler hakkında da bilgi veren Bayramoğlu, marina ve yatçılık faaliyetlerinden de bahsederek yeniden yapılanma faaliyetleri konusundaki görüşlerini detaylı olarak aktardı. Kutlu Bayramoğlu konuşmasının sonunda KKTC denizciliğinin doğru yapılandırılabilmesi için yapılması gerekenleri özellikle vurguladı.

Tartışma ve soru-cevap bölümü ile devam eden panel, Enver Yetkili ve Cem Gürdeniz’in yaptıkları kapanış konuşmaları ile son buldu.

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