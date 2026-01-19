Genç Havacıların İmzası Gökyüzünde!

Girne Üniversitesi Havacılık Kulübü Roket Takımı, tamamen öğrenci emeğiyle geliştirdiği model roket projesi ile 6 bin metre irtifaya ulaşarak önemli bir mühendislik başarısına imza attı.

Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin yenilikçi ve uygulama odaklı eğitim anlayışı, gökyüzünde somut bir başarıya dönüştü. Fakülte bünyesinde faaliyet gösteren Girne Üniversitesi Havacılık Kulübü Roket Takımı, yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki yerli model roketi tasarımdan üretime kadar tüm aşamalarıyla öğrencilerin emeğiyle hayata geçirdi.

Havacılık eğitiminde önemli bir ekol oluşturan Girne Üniversitesi’nin havacılık ve uzay bilimlerindeki yetkinliğini yansıtan proje; mühendislik hesapları, malzeme seçimi, yapısal analiz ve üretim süreçlerini kapsayan bütüncül bir çalışma niteliği taşıyor. Teorik bilgilerin sahaya aktarıldığı bu kapsamlı mühendislik uygulaması, aynı zamanda ileri seviye test uçuşları ve yarışmalar için güçlü bir altyapı oluşturuyor.

Hafif, Dayanıklı ve Aerodinamik Tasarım

Model roketin gövdesinde, havacılık sektöründe yaygın olarak kullanılan balsa ahşap ve cam elyafı (fiberglass) malzemeler tercih edildi. Bu sayede hem hafiflik hem de yüksek yapısal dayanıklılık sağlanırken aerodinamik performans da üst seviyeye taşındı.

Model roketçilik standartlarına uygun şekilde geliştirilen sistem; tasarım, üretim ve test aşamalarını kapsayan çok boyutlu bir sürecin ürünü olarak öne çıkıyor. Proje, yalnızca tek bir uçuş denemesiyle sınırlı kalmayıp, ileri seviye test uçuşları ile ulusal ve uluslararası yarışmalar için güçlü bir temel sunuyor.

Havacılık Kulübü Roket Takımı, önümüzdeki süreçte daha yüksek irtifalara ulaşmayı, gelişmiş görev profilleri geliştirmeyi ve Girne Üniversitesi’ni ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Bu proje, öğrencilerimizin mühendislik bilgi birikimini, üretim kabiliyetini ve geleceğin havacılığına dair vizyonunu açık biçimde ortaya koyuyor.”

Projeyi hayata geçiren öğrencileri kabul eden Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, elde edilen başarının yalnızca teknik bir başarı olmadığını vurgulayarak, “Bu proje öğrencilerimizin mühendislik bilgi birikimini, üretim kabiliyetini ve geleceğin havacılığına dair vizyonunu açık biçimde ortaya koyuyor” dedi.

Girne Üniversitesi olarak; yenilikçi, etik değerlere bağlılık ve çevre bilinci temelinde şekillenen bir eğitim anlayışını benimsediklerini belirten Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Öğrencilerimizin güncel havacılık ve bilişim teknolojilerini kullanarak teori ile pratiği bir araya getirmesi son derece değerli. Roket Takımımızı bu gurur verici başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.