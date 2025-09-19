  • BIST 11205.47
Sağlıklı Çocuklarda Rutin Vitamin Kullanımı Gerekmez

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kasım Bozgeyik, çocukların sağlıklı gelişimi için vitaminlerin ‘doğru zamanda’, ‘doğru dozda’ ve hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini vurguluyor.
Sağlıklı Çocuklarda Rutin Vitamin Kullanımı Gerekmez

Çocukların büyüme ve gelişme döneminde ‘vitamin desteği’, ebeveynlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İştah azlığı ya da kilo alımında yavaşlama görüldüğünde birçok aile, vitamin eksikliğinden şüphelenerek takviyelere yöneliyor. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kasım Bozgeyik ise vitaminlerin ancak gerektiğinde, uygun dozlarda ve hekim kontrolünde verilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Erken doğan bebeklerde demir desteğine; iki ila dördüncü aylardan itibaren başlanmalı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) önerilerine göre tüm bebeklere doğumdan itibaren günlük 400 IU (10 µg) D vitamini verilmesi gerektiğini belirten Dr. Bozgeyik, “Bu desteğin en az bir yaşına kadar, bazı rehberlere göre ise iki yaşına kadar sürdürülmesi gerektiğini” söyledi. Ayrıca erken doğan bebeklerde demir desteğinin iki ila dördüncü aylardan itibaren başlandığını ve genellikle bir yaşına kadar devam ettirildiğini hatırlatan Dr. Kasım Bozgeyik, zamanında doğan bebeklerde demir desteğinin ise risk faktörlerine göre hekim tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.

İştahsızlık her zaman vitamin eksikliğine işaret etmez!

Çocuklarda iştahsızlığın çoğu zaman geçici ve fizyolojik olduğunu belirten Dr. Bozgeyik, hemen vitamin başlanmasının doğru olmadığını söyledi. Öncelikle çocuğun büyüme eğrilerinin (boy, kilo, baş çevresi) incelenmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kasım Bozgeyik, “Grekirse kan tahlilleriyle kansızlık, tiroid hastalıkları ya da kronik enfeksiyonlar araştırılmalı ve beslenme alışkanlıkları ayrıntılı olarak sorgulanmalıdır. Vitamin yalnızca eksiklik saptandığında başlanmalıdır” dedi. Çocukların sağlıklı büyümesinde en önemli etkenlerin dengeli beslenme, düzenli uyku ve aktif bir yaşam olduğunun altını çizen Dr. Kasım Bozgeyik, “Sağlıklı, dengeli beslenen çocuklara rutin vitamin kullanımı gerekli değildir” dedi.

