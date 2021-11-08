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KKTF 2021 KKTC Başbakanlık Kupası yarın saat 15:00'te

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2021 Lig sezonunu 3. ve 4. Sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında, 09 Kasım 2021 Salı günü saat 15:00 de KKTF kortlarında gerçekleşecek.
KKTF 2021 KKTC Başbakanlık Kupası yarın saat 15:00'te

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2021 Lig sezonunu 3. ve 4. Sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında, 09 Kasım 2021 Salı günü saat 15:00 de KKTF kortlarında gerçekleşecek.

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KKTC Başbakanlık kupasının formatı 7 maç şeklinde 2 tek erkek, 2 tek kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık çiftler karşılaşmaları oynanacak ve karşılaşmaların ardından kupa seremonisi gerçekleştirilecek.

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