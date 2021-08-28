KTTB: Toplum Sağlığından Tasarruf Etmek, Sağlıklı Yaşam Hakkını Hiçe Saymaktır!

Toplum Sağlığından Tasarruf Etmek, Sağlıklı Yaşam Hakkını Hiçe Saymaktır!

23 Ağustos 2021 tarihinde KTTB yönetim kurulu olarak vaka sayılarının kontrolsüzce arttığını, günlük vaka sayılarının sistemsizlik nedeniyle tam açıklanamadığını, Acil Durum Hastanesi’nin kapasitesinin aşılması tehlikesi olduğunu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin (BHÜK) aldığı kararların uygulanması ve denetiminde zaafiyet yaşandığını belirterek Sağlık Bakanlığı’na sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini hatırlatmıştık.

KKTC Anayasası 45.maddesinde sağlık hakkını ‘​Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir’ olarak düzenlenmiştir. Günümüzde COVID-19 pandemisinin toplum sağlığına ve yaşantısına ciddi tehdit oluşturması nedeniyle yayılmasını engellemek başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm hükümetin başlıca sorumluluğudur. Toplum içinde yaygın hastalığın tespitini yapabilmek için COVID-19 PCR/Hızlı Antijen testlerinin olabildiğince yüksek sayılarda yapılması, vaka artışı yaşanan bölgelerde tarama testlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Birçok sektörde haftada 1 PCR test zorunluluğundan 21 günde 1’e geçilmesi, pandeminin hızını ciddi şekilde arttırdığı bugünlerde anlaşılması güç, akıl, mantık ve bilimsel veri ile açıklanabilecek bir karar olmaktan çok uzaktır. Bununla beraber yapılacak olan PCR ve hızlı antijen testlerinin ücretsiz olarak sağlanmaması, denetimin neredeyse olmadığı ülkemizde test sıklığı ve yaygınlığını azaltacak bir karardır. Pandemi hızının artmasını engelleyici olmak bir yana hızını artırmasına neden olacak bu karardan bir an önce vazgeçilmesi toplum sağlığı adına yapılması gerekendir.

Yüksek vaka sayısı saptanan bölgeler ile rastgele seçilen bölgelerde yoğun taramaların yapılması COVID-19 vakalarının erken saptanmasıyla toplum içindeki hastalık yayılımının azalmasını sağlayacak en etkin yöntemdir. Bunun hayata geçirilmesi mevcut temas ve pozitif takibi yapan ekibin güçlendirilmesi ile mümkündür. Yaşadığımız pandemi ancak bunlar yapılması durumunda kontrol altında tutulabilir.

Test sayısı ne kadar azalırsa saptadığınız vaka sayısının aynı oranda azalacak olması, rakamlara yansımayan ve saptanamayan aktif COVID-19 vakalarında artışa yol açarak toplum içinde yayılma hızı hiç olmadığı kadar tehlikeli boyuta ulaşacaktır. Toplumumuz ve çocuklarımızın sağlık ve eğitim hakkını koruyabilmek için pandemi yayılımının durdurulmasını sağlayacak kararların alınması ve uygulanmasının sağlanması en acil ihtiyacımızdır.

COVID-19 pandemisine yönelik tarama testleri ve tedavileri ÜCRETSİZ olmak zorundadır.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu