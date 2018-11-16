  • BIST 92.910
  • Altın 209,998
  • Dolar 5,3576
  • Euro 6,0692
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

Mangal yakayım derken tüm bahçeyi yaktı (Video)

»
Avustralya'da Aaron Packer isimli bir kişi barbekü yapma planı istediği gibi gitmedi.
Mangal yakayım derken tüm bahçeyi yaktı (Video)

Ateşin harını artırmak için benzinle müdahale eden Packer, az daha annesinin evini küller içerisinde bırakıyordu. Olayın çekilen görüntüleri sosyal medyada oldukça ilgi çekerken, kısa bir sürede yaklaşık 1 milyon izleyiciye ulaştı.

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşanan olayda, Aaron Packer isimli bir kişi, ailesiyle birlikte yiyeceği akşam yemeği için barbekü yapmaya karar verdiğinde sosyal medya da bir fenomene dönüşeceğinden habersizdi.

Packer'ın, benzin ile müdahale ettiği mangalın ateşi tarafından yutulduğu sırada panikle birlikte bütün bahçeyi alevler içerisinde bıraktığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Oğlu Aaron'ın ziyarete gelmesinden ötürü oldukça heyecanlı olan Debbie Packer, olacaklar habersiz bir şekilde akşam ailecek yiyecekleri yemek için oğlundan mangal yakmasını istedi.

Başta mangalı yakmayı düzgün bir şekilde yakmayı başaran Aaron Packer'a çıkan alevler yetersiz gelmiş olacak ki ateşin harını arttırmak için içinin yanıcı bir madde dolu olduğu tahmin edilen bir bidonla doğrudan ateşe müdahale ediyor.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Bekleneceği üzere alevler benzin bidonuna ve oradan da Packer'ın üzerine sıçrıyor. Daha sonra alevler içinde kalan talihsiz adam, alevlerin sardığı bidondan kurtulmak için neredeyse tüm bahçeyi alevler içeresinde bırakıyor.

Olay anında çekilen görüntülerde, alevlerin üzerine sıçraması sonrasında oldukça panik olan talihsiz adamın telaşla elindeki bidonu bahçe içerisindeki çimlik alana ve bir ağacın dibine doğru fırlattığı görülüyor.

En az mangaldan çıkan alevler kadar hızla yayılan video, sosyal medyada 741 bin izlenmeye ulaştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü şarkıcıdan müslümanlık itirafı16 Kasım 2018 Cuma 12:50
  • Binlerce dolar bağış toplanan evsiz adam hakkında şok iddia16 Kasım 2018 Cuma 11:56
  • 'telefonda oyun oynuyor' diye öldürüldü16 Kasım 2018 Cuma 11:49
  • Prof. Kural: Cem Yılmaz terapi görsün16 Kasım 2018 Cuma 10:18
  • Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına: Sana ders olsun16 Kasım 2018 Cuma 10:02
  • Tom Cruise'un kısa boyu başına iş açtı15 Kasım 2018 Perşembe 17:04
  • Seks bağımlılığı bir hastalık mı?15 Kasım 2018 Perşembe 15:18
  • Seks Robotları Akıllı Telefonlara Giriyor15 Kasım 2018 Perşembe 15:14
  • Mehmet Ali Erbil’in kardeşinden ‘can sıkıcı’ haber15 Kasım 2018 Perşembe 15:07
  • Netflix ücretleri yarı yarıya düşüyor15 Kasım 2018 Perşembe 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti