Mangal yakayım derken tüm bahçeyi yaktı (Video)

Avustralya'da Aaron Packer isimli bir kişi barbekü yapma planı istediği gibi gitmedi.

Ateşin harını artırmak için benzinle müdahale eden Packer, az daha annesinin evini küller içerisinde bırakıyordu. Olayın çekilen görüntüleri sosyal medyada oldukça ilgi çekerken, kısa bir sürede yaklaşık 1 milyon izleyiciye ulaştı.

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşanan olayda, Aaron Packer isimli bir kişi, ailesiyle birlikte yiyeceği akşam yemeği için barbekü yapmaya karar verdiğinde sosyal medya da bir fenomene dönüşeceğinden habersizdi.

Packer'ın, benzin ile müdahale ettiği mangalın ateşi tarafından yutulduğu sırada panikle birlikte bütün bahçeyi alevler içerisinde bıraktığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Oğlu Aaron'ın ziyarete gelmesinden ötürü oldukça heyecanlı olan Debbie Packer, olacaklar habersiz bir şekilde akşam ailecek yiyecekleri yemek için oğlundan mangal yakmasını istedi.

Başta mangalı yakmayı düzgün bir şekilde yakmayı başaran Aaron Packer'a çıkan alevler yetersiz gelmiş olacak ki ateşin harını arttırmak için içinin yanıcı bir madde dolu olduğu tahmin edilen bir bidonla doğrudan ateşe müdahale ediyor.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Bekleneceği üzere alevler benzin bidonuna ve oradan da Packer'ın üzerine sıçrıyor. Daha sonra alevler içinde kalan talihsiz adam, alevlerin sardığı bidondan kurtulmak için neredeyse tüm bahçeyi alevler içeresinde bırakıyor.

Olay anında çekilen görüntülerde, alevlerin üzerine sıçraması sonrasında oldukça panik olan talihsiz adamın telaşla elindeki bidonu bahçe içerisindeki çimlik alana ve bir ağacın dibine doğru fırlattığı görülüyor.

En az mangaldan çıkan alevler kadar hızla yayılan video, sosyal medyada 741 bin izlenmeye ulaştı.