  • BIST 92.286
  • Altın 248,757
  • Dolar 6,4564
  • Euro 7,4945
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun sahibi oldular'

»
İngiliz bir çiftin ölen çocuklarının spermini alıp suni dölleme ve taşıyıcı annelik ile torun sahibi olduğu belirtildi.
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun sahibi oldular'

İngiltere'de yayınlanan Times gazetesinin haberine göre ABD'nin California eyaletinde yer alan özel bir klinik, 26 yaşında motosiklet kazasında ölen bekar adamın ebeveynlerinin bu yöntemle torun sahibi olduğunu açıkladı.

Lucy Bannerman imzalı habere göre adamın cesedi kazadan iki gün sonra bulunmuş, çiftin tek çocuğu olan adamın spermleri bulunur bulunmaz dondurulmuştu.

Çiftin adını açıklamasa da "çok zengin ve ünlü bir aile" olduğunu söyleyen La Jolla adlı klinik, 2015 yılında doğan torun için cinsiyet seçim tekniklerinin kullanıldığını, böylece ailenin isteği üzerine bebeğin erkek doğduğunu duyurdu.

Kliniğin başındaki Dr. David Smotrich, üç yaşındaki çocuğunun İngiltere'de dedesi ve büyükannesi ile olduğunu, yaşlı çiftin aynı zamanda çocuğun yasal velisi olarak kaydedildiğini belirtti.

Sürecin 60 ila 100 bin sterlin (500 - 850 bin TL) arasında bir maliyeti olduğunu vurgulayan Dr. Smotrich, çiftin çocuğunun ölmeden önce sperminin kullanımına rıza vermediğini, bu yüzden yapılanın İngiliz hukukuna göre suç kabul edilebileceğini de söyledi:

"Çift çocuklarını çok trajik bir şekilde kaybetti ve çaresizce bir torun istedi. Onlara yardımcı olabilmek benim için bir ayrıcalıktı.

"Cansız bir bedenden alınan spermle bir bebek dünyaya getirmek çok sıra dışı bir olay. Bugüne kadar bunu yalnızca beş defa yaptım.

"Bu çift kesinlikle bir erkek torun istiyordu. İngiltere'de cinsiyet seçme teknikleri yasal olmadığı için ABD'ye geldiler."

İngiltere'de de her yıl ortalama beş bebek, babalarının ölümünden sonra dölleniyor. Bebeklerin bir kısmı babaları hayattayken alınan spermlerle, bir kısmı da öldükten sonra alınan spermlerle döllenerek dünyaya geliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Köpek balıkları vejetaryen olabiliyor10 Eylül 2018 Pazartesi 13:23
  • Oturduğu daireyi karıştıran polis, komşusunu öldürdü10 Eylül 2018 Pazartesi 13:02
  • Doların turşusunu kurdular10 Eylül 2018 Pazartesi 12:59
  • Bir cinsel istismar istifası daha10 Eylül 2018 Pazartesi 10:27
  • Katıldığı canlı yayında esrar içen Elon Musk'a Balıkesir'den ambargo09 Eylül 2018 Pazar 14:34
  • "Şansal'a bazı ülkelerden tanıklık daveti geldi, ama ‘hain' ilan edilen Şansal hepsini reddetti09 Eylül 2018 Pazar 12:56
  • Dişi aslanlar isyan çıkardı, sürü lideri ölümden döndü (video)08 Eylül 2018 Cumartesi 14:49
  • Elon Musk canlı yayında esrar içti08 Eylül 2018 Cumartesi 13:39
  • Bilim tarihinde bir ilk daha gerçekleşti08 Eylül 2018 Cumartesi 13:26
  • İspanya'da yeni bir restorasyon faciası08 Eylül 2018 Cumartesi 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti