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Özel birim oluşturuldu… Kudüs Başkonsolosu Demirer: Kayıp Filistinliler Türkiye emniyeti tarafından gözaltına alınmadı

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Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Ahmet Demirer; sayıları 9'a yükselen Türkiye’deki kayıp Filistinlilerle ilgili olarak Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik’le bir araya geldi.
Özel birim oluşturuldu… Kudüs Başkonsolosu Demirer: Kayıp Filistinliler Türkiye emniyeti tarafından gözaltına alınmadı

Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Ahmet Demirer; sayıları 9'a yükselen Türkiye’deki kayıp Filistinlilerle ilgili olarak Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik’le bir araya geldi.

Kayıpların bulunması için Türkiye emniyetinin elinden geleni yaptığını söyleyen Demirer, bu kişilerin kesin olarak Türkiye emniyeti tarafından gözaltına alınmadığını veya hastanelerde bulunmadığını belirtti.

Demirer, emniyet birimlerinin konunun takipçisi olduğunu ve ulaşılacak her türlü bilginin Filistin resmi makamlarıyla paylaşılacağını söyledi.

Bakan yardımcısı Ed-dik, Türkiye makamlarına kaybolan Filistinlileri bulmak için ellerinden geleni yapma çağrısında bulundu.

Özel birim oluşturuldu

Independent Türkçe’nin ulaştığı bilgilere göre; İçişleri Bakanlığı, Filistinlilerin kaybolması ile ilgili olarak özel bir birim oluşturuldu.

Bakanlık konunun bütün ayrıntılarıyla koordineli bir şekilde irdelendiğini belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa’yla yaptığı telefon görüşmesinde kayıp vatandaşlarının bulunması için çalışmaların yoğunlaştırılması talimatını verdi. Başbakan Iştiyye, Türkiye yetkililerine kayıp Filistinlileri bulmak için azami çaba göstermeye çağırdı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa’yla yaptığı telefon görüşmesinde kayıp vatandaşlarının bulunması için çalışmaların yoğunlaştırılması talimatını verdi.

Iştiyye, Türkiye yetkililerine kayıp Filistinlileri bulmak için azami çaba göstermeye de çağırdı.

Filistin Haber Ajansı’nın haberine göre, Filistin’in Sesi’ne konuşan büyükelçi Faed Mustafa ise kayıp Filistinliler hakkında Türk makamlarıyla temasların devam ettiğini ve önümüzdeki saatlerde bazı bilgilerin gelebileceğini umduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı birimleriyle temasta olduğunu ve eldeki bulgularla ilgili Türkiye İçişleri Bakanlığıyla görüşeceğini söyleyen Mustafa, “Akıbetleri hakkında henüz net bir bilgi yok” dedi.

Büyükelçi, Türkiye makamlarının kendilerine sokak kameralarını kontrol etme çalışmalarına devam ettiklerini söylemek dışında herhangi bir bilgi vermediğini de sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Konya'da eğitim gören Filistinli Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammed Salhab'dan bir süredir haber alınamıyor. 

Arkadaşları, cuma namazını kılmak için evinden çıkan Salhab'dan bir daha haber alınamadığını söylemişti.

Polise giden Salhab’ın arkadaşları, şehir dışına çıktığına dair bir bilgi bulunmadığını öğrenmişti.

Yakın arkadaşları, Salhab’ın kaçırıldığını ve bununla ilgili delillere ulaşıldığını iddia etmişti.

Arkadaşları, cuma namazına giderken Salhab’ın yanında siyah bir minibüs yaklaştığını ve içinden inen bir grubun onu zorla araca bindirip uzaklaştırdığını, emniyet güçlerinin de kaçırılma anına ilişkin görüntülere ulaştığını söylemişti.

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