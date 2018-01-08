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Rahvancıoğlu: “İdeolojisiz siyasetle buraya kadar”

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Rahvancıoğlu: “İdeolojisiz siyasetle buraya kadar”
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi

Rahvancıoğlu değerlendirmesinde “ideolojisiz siyasetle buraya kadar” derken, ideolojiden, emekten, demokrasiden vazgeçip; kişi tapınmacılığı, akademisyen hayranlığı ve egolarına boğulan “1 parti” için “Sizin yanlışınızdan öğrenecek olan da biziz; ideolojik tutumundan utanmayan, bağımsız bir sınıf partisini bu halk hak ediyor” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

“İdeolojisiz siyasetle buraya kadar.

Kabahati başkasında aramayın…

Kabahat sizin canım kardeşim…

İdeolojiden, emekten, demokrasiden vazgeçtiniz; kişi tapınmacılığı, akademisyen hayranlığı, ego ve kibirle hemhal oldunuz…

Örgütünüzün gücünü solun tüm renklerini ezmek için kullandınız. Sendikalarda, meydanlarda pragmatik siyasetinizi herkese dayattınız. Kulaklarınızı tıkadınız ve sadece kendi sesinizi duydunuz…

Sağ da olsa ideolojik bir tutumu olan, ayrımcı da olsa kendine hitap edecek bir kitle belirleyenler kazandı…

Sizin yanlışınızdan öğrenecek olan da biziz; ideolojik tutumundan utanmayan, bağımsız bir sınıf partisini bu halk hak ediyor…

Sosyalistler seçimlerden uzak durmaz ama umudunu da seçim sonuçlarına bağlamaz…

Evet umut var çünkü bu halkın devrimcileri hala örgütlü, hala sokakta… #BağımsızlıkYolu

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