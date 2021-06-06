Sedat Peker: AKP'nin seçim zamanı dağıttığı kahveler benim

Suç örgütü lideri Sedat Peker, video serisinin 9'uncusunu yayımladı. "Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz" başlığıyla yayımlanan videoda Peker, İçişleri Süleyman Soylu'nun sigorta şirketinin 57 kat büyüdüğünden bahsederek, ''Yüce divana gideceksin'' dedi.

YouTube'dan yayınladığı videolarda dile getirdiği iddia ve itiraflarla Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini yeniden tartışmaya açan suç örgütü lideri Sedat Peker 9’uncu videosunu yayımladı.

BELEDİYEDE RÜŞVET SİSTEMİ

Belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet olayını anlatan Peker, ''Parayı belediye başkanları aldım olmasın diye, dernekler üzerinden para yatırıyorlar. Tanıdıkları 100 bin TL'lik işi 1 milyon fatura kestirip, geri kalanını cebe atıyorlar'' dedi.

SOYLU İDDİASI

Soylu'nun sigorta şirketine değinen Peker, ''Şirketin yüzde 5 bin 700 büyümüş. 57 kat büyümüş. Erdal baba araba getirdiğinde 20 sene önce, sigortalattığında Erdal baba diyordun. Şimdi Erdal baba lazım değil ki... Bütün holdingler sende. Yahu seni bugün Allah'a yemin olsun iğnenin deliğinden geçireceğim. Bugün senin son günün. Yüce Divan'a gideceksin, yargılanacaksın. Seni bitireceğim. Madem ben suç örgütü lideriyim, yurt dışına çıkmadan önce odanda misafir ettiğin, dur oraya geleceğiz, Süleyman bekle beni.. Ben yurtdışına gitmeden önce odanda misavir ettiğini anlatacağım'' ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR YERE GELDİK'

Saatin gece yarısını geçtiğini belirten Peker, ''Yollarda çoluk çocuk geldik. yeni bir yere geldik'' dedi.

'OĞLUMA ÇATAL FIRLATTIM!'

Küçük oğluna kardeşlerini ağlattığı fırlattığı çatalın saplanmasından bahseden Peker, ''Ufak erkek oğlum Boğaçhan 10 yaşındaydı, şimdi 12 yaşında. Kardeşlerini ağlatmış. Sinirlendim o an elimde çatal vardı, onu fırlattım. Annesi Muğlalı kibar bir insan, bizim gibi vahşi değiller. Çatal tabii saplandı. Annesinin aklı yerinden gitti. Boğaçhan 'Ben senin oğlun değil miyim?' dedi. İlk kelimem 'Bir daha onları ağlatırsan, seni öldürürüm' dedim. Erkek çocuklarında baba olduğumu hissetmedim, kız çocuklarımda baba olduğumu hissettim'' dedi.

'ARTIK BENİ ÖLDÜRMEDEN KURTULUŞUNUZ YOK'

SADAT ile ilgili iddialarını tekrarlayan Peker,''Onların da kafası karışık, her şey planladığım gibi işliyor. Dakika, dakika her şeyi planladım. Bütün riskleri planladım. Allah belanızı verdi. Artık beni öldürmeden kurtuluşunuz yok. Bir de diyorlar 'Türkiye'den MİT gelecek' niye MİT'teki kardeşlerimizi katıyorsunuz? Kendinize güveniyorsanız, siz gelin. Siz hepiniz, ben tek hadi gelin. Bizim MİT'le ne işimiz var? Ben devletin aleyhinde ne söyledim? Devletin içinde yer almayan bir kuruluş SADAT, şu anda orada yapılan ticaret ve silahlar..." ifadelerini kullandı.

AKİT TV

Akit TV'den bahseden Peker, ''Akit medya grubuna makara yapmayacağım. Beraber sofra kurduk yemek yedik. Ama söyleyecek kelamlarım var onlara. Akit TV'nin yazı işleri müdür var Murat Alan. Sen saldırıya uğradığında hastaneye ilk gelen ben değilmiydim Ben sana en sevdiğim silahı verip, bir daha gelirlerse vur demedim mi? Sana cezaevinde ben bakacağım demedim mi? Biz senle o kadar muhabbet ettik. Göreceksiniz suç örgütünü'' ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM'IN OĞLU

Binali Yıldırım'ın oğlundan bahseden Peker, ''Sayın Başbakan... Senin oğlunu korumana gerek yok ki. 15 senede kaç milyar dolarlık servet yapmış. Sadece Hollanda ayağını biliyoruz. Hollanda devleti açıkladı diye... Senin çocuğun gerizekalı mı bırak o konuşsun" dedi.

10 BİN DOLAR İDDİASI

Peker, ''Benim 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok ama daha çok yolladıklarım var. Bana 10 bini doları nasıl yakıştırdınız. Ben aç, açıkta kalırım yine herkesten fazla veririm. Hani diyorlarla ya bunu açıkla diye. Ben kimseye 10 bin dolar vermedim ama daha büyük paralar yolladım. Çanta çanta'' ifadelerini kullandı.

METİN KÜLÜNK AÇIKLAMASI

Şimdi Metin Külünk'ten konuşacağız diyen Peker, '' Metin ağabeyden. Metin abi beni telefondan aradı, Biden beni Erdoğan'a karşı... Ya dedim abi ne diyorsun sen, Biden işi gücü bırakmış Sedat Peker'i mi bekliyor, hepten delirdik, vallahi delirdiler. Adamlar dünyayı yönetiyor, onun devlet başkanı Sedat Peker'i mi bilecek. Benim kendi meselem var. Beni sakinleştirdi, konuştu konuştu. Sonra benim yanımdan ayrıldı, beni itibarsızlaştırmak için kurulan mafyalar var, tecavüz hikayelerini kurgulayan puştlar var ya, onlar var, vekiller var, devletten adamlar var. Özel adamları ama fındık kadar beyinleri var. O yüzden Metin ağabeyi konuşacağız. Beni tolda bırakanı rezil edeceğim, ha Metin ağabeyi rezil etmeyeceğim, ne yaşadık onu anlatacağım'' ifadelerini kullandı.

'AKP'NİN DAĞITTIĞI KAHVELER BENİM'

Peker, ''Bana pislik mafya diyorlar ya, Ak Parti'nin seçim zamanı dağıttığı kahveler var ya, seçim zamanı. Hepiniz içtiniz, Tarihi Beyoğlu Kurukahvecisi, benimdi o, hani ben pislik mafyaydım. Ulan onlarca milyon liralık kahveyi benden siz alıp dağıtmadınız mı her yerde. Lan bir lira mı verdiniz, verdiyseniz hani fatura. Lan size yazıklar olsun'' dedi.

SEÇİM ZAMANI ARABASINA PARA BIRAKIRDIM

Peker, ''Metin ağabeyle, Ömer Külünk diye bir yakını var mesela, nasıl ilişkimiz onu anlatayım. Tefeciler benim yeğenimin yerini almış, o zamanın parası bugünün 1,5 milyon lirası, tefecilerle bir konuşsan şey yapsa. Ya dedim Metin ağabey, ben ismimi unutturmaya çalışıyorum, o onu arayacak, o onu arayacak sanki ben tahsilat yapıyormuşum gibi. Dedim ağabey kaç para ben vereyim. O konuda ismi geçen bir iki işadamı arkadaş var, biz ödeyelim dedik. İş para ödemeye gelince bir tek ben ödedim, tapuyu aldık verdik. Biz para verdik mi böyle veririz. Almanya'daki o dernekler var ya, onlara rica ederdi para yollar mısın diye, el altından onlara para yollardım. Ama öyle her ay giden 10 bin yok, seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdım. Ya şimdi ben böyle deyince bizim diğer milletvekili tanıdıklar, lan bizi de, lan oğlum biz kimseyi söylemeyiz. Ama Biden miden gel film yap, sonra beni karalama kampanyasına abilik yap. İstesem gömmek için evet verdim derdim ama 10 bin değil çok daha fazlasını verdim'' dedi.

'BİZ GAZETEYİ BASTIK'

Demirören ile ilgili iddialarda bulunan Peker, ''Biz gazeteyi bastık. Aydın Doğan kargaşalardan korktu verdi gazeteyi. 750 milyon dolara verdi hepsini. Aslından bir tanesi o kadar ederdi. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Bu 750 milyon doları ödemedi. Ana parayıda, faizinide ödemedi'' ifadelerini kullandı.

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