Sedat Peker'in iddiası: AKP ve FETÖ mahrem görüşme yapıyor

Kapatılan Nokta dergisinin genel yayın yönetmeni olan ve FETÖ’den firari durumda bulunan Cevheri Güven’in iddialarına yanıt veren Sedat Peker, dikkat çekici ifadeler kullanarak, AKP Ankara Milletvekili Mücahit Aslan üzerinden iktidar ile FETÖ arasında giz

Kapatılan Nokta dergisinin genel yayın yönetmeni olan ve FETÖ’den firari durumda bulunan Cevheri Güven’in iddialarına yanıt veren Sedat Peker, dikkat çekici ifadeler kullanarak, AKP Ankara Milletvekili Mücahit Aslan üzerinden iktidar ile FETÖ arasında gizli görüşmelerin yürütüldüğünü öne sürdü.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, kapatılan Nokta dergisinin genel yayın yönetmeni olan ve FETÖ’den firari durumda bulunan Cevheri Güven’in ‘kendisinin arkasında bir organizasyon olduğu’ yönündeki iddiasına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Güven’in, kendisiyle ilgili dile getirdiği ‘Hulusi Akar ve Hakan Fidan ile askeri şura öncesi bir anlaşma yaptı’ iddiasını yalanlayan Peker, Akar ve Fidan’ı hayatında hiç görmediğini öne sürdü.

Peker devam eden tweetlerinde “Ben Cevheri Güven’den biraz sonra anlatacaklarım için başka bir video bekliyorum” diyerek ortaya çarpıcı bir iddia attı.

Güven’e, “Acaba kendisi fetöcülere karşı yapılan operasyonların neredeyse durma derecesine gerilemesini nasıl yorumluyor ya da iktidarın içindeki insanların artık fetöcülerle ilgili neredeyse olumsuz hiçbir şey söylememesini nasıl yorumlamaktadır?” sorularını yönelten Peker, “AKP’nin kara kutusu” olarak tanımladığı Ankara Milletvekili Mücahit Aslan’ın üzerinden iktidar ile FETÖ arasında 'gizli görüşmelerin yürütüldüğünü' ileri sürdü.

Son zamanlarda AKP iktidarının FETÖ’ye yönelik kötü söylemde bulunulmadığını ifade eden Peker, Pelikancılar ile FETÖ’cüler arasında da Hulusi Akar ve Hakan Fidan üzerinden üretilen söylemlerde bir dil birliği oluştuğuna işaret etti.

Peker öte yandan AKP’li Metin Külünk ile telefon görüşmesi yaptığını ve Külünk’ün kendisinden Serhat Albayrak ile Pelikanı ‘birbirinden ayırmasını rica ettiğini’ öne sürdü.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Twitter’dan yaptığı 24 parçalık açıklama şu şekilde (Yazım hataları ve anlatım bozuklukları Peker’e aittir) :

“YOUTUBE VİDEOLARINI BEN DE İZLİYORUM”

1-Kıymetli dostlarım, fetöcü olarak bilinen Cevheri Güven isimli kişinin dünkü duyuru tweetimde de söylediğim üzere Youtube videolarını ben de izliyorum. Zeki bir insan olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Şahsımla ilgili iddiası benim arkamda bir organizasyon varmış…

2-…bu organizasyonla (yani bizle) Sayın Hulusi Akar’ın ve Sayın Hakan Fidan’ın askeri şura öncesi bir anlaşma yaptığımız yönünde. Tüm samimiyetliğimle söylemek isterim ki ne Sayın Hulusi Akar’ı ne de Sayın Hakan Fidan’ı hayatımda hiç görmedim.

3-Ne direk olarak ne de dolaylı olarak kendileriyle hiçbir irtibatım yok. Ancak tüm fetöcü kalemler insanların beyninde böyle bir algı oluşturmak için gayret içerisindeler. İlk yola çıkarken söylediğim gibi pelikancılar, ağarcılar, süslü sülücüler, beni küçültmek istediler.

4- Ben de “Şahsımı öldürmek mümkündür, ancak küçültmek mümkün değildir.” diyerek bir yola çıktım. Hem bu kişileri hem de kim bunlara destek olursa bütün hepsini tüm dünyaya rezil edip onları dayılarından daha küçük edeceğim dedim (söz namus, sözüm söz).

“BEN KURTARICI DEĞİLİM, KENDİ İNTİKAM DAVAMI GÜDÜYORUM”

5-Cevheri Güven ayrıca benim için Sedat Peker’i neredeyse sevgi böceği veya sevgi çiçeği gibi bir şey yaptınız demiş. Bu arkadaş benim videolarımın bazı bölümlerini galiba kaçırmış. Ben kendimi nasılsam öyle takdim ettim. Ayrıca da ben kurtarıcı değilim, kendi intikam davamı güdüyorum.

6-40 yaşından küçük kardeşlerim de süreci iyi takip ederlerse ülke nasıl soyuluyor bunu öğrenirler. Ülkenin yönetimi onların yaş grubuna geçtiğinde ona göre bir sistem kurup ülkenin soyulmasını engellerler dedim (ben konuştuğum aynı yerdeyim).

7-Cevheri Güven bir de videosunda şu grup şu kadar generallik aldı diye çeşitli yapılardan bahsetmiş. Ancak bugüne kadar tüm askeri şuralarda en çok kadroyu alan SADAT’tan hiç bahsetmemiş. Ayrıca provokasyonlar konusunda tecrübe sahibi, bilgi sahibi olduğumu söylemi doğrudur.

8-Bunları da gelecek zamanlarda tabii ki konuşacağız. Ancak şu an bir gram aklı olan hiç kimse her ne olursa olsun sokağa çıkmamalıdır. Çok daha ağır provokasyonlar olacak. Her ne olursa olsun sokağa çıkmayın sözünü devamlı söyleyen şahsımı provokasyonların parçası olacak diye …

9-…suçlamanın çok saçma olduğunu düşünüyorum (Cevheri Güven burada beni yanılttın). İnsanlara canınıza, namusunuza bir saldırı olursa meşru müdafaa hakkınızı tabii ki kullanın ancak kitlesel gösterilerden, yağmalardan uzak durun sözümü senin yorumlama şeklin pek akıllıca değildi.

“FETÖ’YE OPERASYONLAR DURMA NOKTASINA GELDİ”

10- (beni burada da yanılttın). Fakat ben Cevheri Güven’den biraz sonra anlatacaklarım için başka bir video bekliyorum. Ancak yaptığı analizin sadece kendisine ait olmasını özellikle rica ediyorum. Acaba kendisi fetöcülere karşı yapılan operasyonların neredeyse durma derecesine…

11-…gerilemesini nasıl yorumluyor ya da iktidarın içindeki insanların artık fetöcülerle ilgili neredeyse olumsuz hiçbir şey söylememesini nasıl yorumlamaktadır? Ak Parti’nin kara kutusu olarak bilinen Ankara milletvekili Mücahit Aslan’ın üzerinden gizli olarak yürütülen…

12-görüşmelerin neticesi olarak bu sonucu kabul edebilir miyiz? Belki de bu gelişmelerden senin de haberin yoktur. Derin devlet var, derin pkk var da, derin fetö hiç olmaz olur mu? Ak Partili troller şahsıma fetöcü gibi bir komediyi yapıştırmaya çalışırken ortadaki…

AHMET BAĞDATLI, ALİ AYDIN, BİROL ŞEKER…

13-…mevcut gelişmeler aslında çok daha farklı ilerliyor. Sadece duyduklarımdan bir örnek vermek isterim. Ahmet Bağdatlı isminde uzun yıllar Afrika’da olan bir fetöcü var. Kemalettin Özdemir Afrika imamıyken orada bir derneğin başkanlığını yapıyordu.

14-Kemalettin Özdemir fetöden ayrıldı ancak Ahmet Bağdatlı devam etti. Daha sonra Avrupa’nın tamamını kapsayan kimse yok mu isimli derneğin versiyonunun uzun yıllar başkanlığını yaptı. Ancak son 2-3 senedir fetönün finans organizasyonunu yapıyor.

15-Bu kişiyle beraber hareket eden, Romanya’da yaşayan, ayrıca Romanya vatandaşı da olan Ali Aydın isimli şahıs Ukrayna polisi tarafından 9 Ağustosta Türkiye üzerinden transit uçuşla Romanya’ya gidecekken, Ukrayna polisi tarafından havaalanında kısa bir süreliğine sorgulanıyor.

16-Normalinde Ukrayna’da 15:25’te Kiev havaalanından uçacakken şahıs Ukrayna polisinin sorduğu sorular üzerine akşam saat 9:30 uçağına bilet alıyor. Transit yolcu olarak Türkiye’ye geldiğinde, Türkiye’deki polislerin bu kişiyle ilgili bilgi sahibi olmalarına rağmen sadece şahsa..

17-… havaalanında biraz sorular sorulup ne bilgisayarı ne de telefonu dahi kopyalanmıyor (normal şartlarda hakkında bu kadar bilgi olan bir kimse direk emniyete getirilip hakkında çalışma yapılması gerekir). Ayrıca Ali Aydın isimli şahsın Ukrayna’da görüşmüş olduğu..

18-şahıs da karmaşık bir isim. Türkiye’de hakkında emniyet tarafından çalışma yapılan, bunları çözmek için de çeşitli hukukçularla irtibatı olduğu söylenen Birol Şeker. Son zamanlarda bu ve buna benzer birçok konuda enteresan olaylar oluyor.

“GÖRÜŞMELERLE İLGİLİ VİDEO ÇEKERSE BİZİ AYDINLATMIŞ OLUR”

19-Yukarıdaki satırlarda anlattığım gibi iktidar kanadından neredeyse fetöye karşı hiçbir kötü söylem olmadığı gibi operasyonların da çok azalması gibi. Cevheri Güven son 2,5 aydır Mücahit Aslan tarafından yürütülen fetö Ak Parti arasındaki mahrem görüşmelerle ilgili bir video…

20-…yapabilirse bizleri de aydınlatmış olur. Metin Külünk ile yaptığım telefon görüşmesinde kendisi de Serhat Albayrak ile pelikanı birbirinden ayırmamı rica etmişti. pelikancıları adeta kutsamıştı (eğer Metin Külünk bu sözlerimi yalanlarsa kendisini rezil etmekten mutluluk …

21-…duyarım, kaseti yayınlarım). pelikancıların dillendirdiği Sayın Hulusi Akar ve Sayın Hakan Fidan söylemleriyle fetöcü olarak bilinen kalemlerin söylemlerinin bu iki isim üzerinde hemen hemen aynı olması sadece benim değil, herhalde bu konulara akıl yoran herkesin…

“İZLEYECEĞİM YOLU PLANLADIM”

22-dikkatini çekmiştir (ne de olsa pelikancıların çoğu sizin eski arkadaşlarınız). Amacım kimseyi suçlamak değil ancak tarafı olmadığım bir mücadelenin parçası haline getirilmemin doğru olmadığını kanıt[l]ama gayretidir. Cevheri Güven’in bu konularla ilgili analizini gerçekten…

23-merak ediyorum. Çünkü benim kafam çok net olsa da olaylar gerçekten çok karışık gibi. Tekrar söylüyorum, ben kendi intikamımı alacağım, izleyeceğim yolu 2023’te yapılacak seçimlere kadar planladım. Ne kimsenin gazına gelirim, ne de kimsenin dolduruşuna.

24-Ancak en başında ne söz verdiysem hepsini yapacağım ve hepsini rezil edeceğim.