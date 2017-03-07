Sessizlik ve Yine Sessizlik…

Anlatmakla olmayacağını anladığım günden itibaren, hep yazıya döktüm Dipkarpaz’da yaşam sürmeye çalışmanın zorluklarını. Hatta kimi zaman imkansızlıklarını…

Tabi bu süreçte ne anlattıklarımız söze geldi, ne de yazdıklarımız…

Ama umudumuzu yitirmedik. Çünkü sessiz çoğunluğun, sesi de olmak gerekirdi davamızda…

Yılmadık, yılmayacağız…

Sessiz kalmaya devam edin bu terk edilmişliğimize. Hatta ve hatta bir kenarı atılıp, aklınıza dahi gelmeyişimize…

Bizler eğitimsiz, sağlıksız, işsiz ve bunun gibi binlerce dayatmalarla yaşamaya devam etmekteyiz… Edeceğiz de inşallah.

Sizler eğitime balta vurdukça, bizler tüm imkansızlıklarla her sene üniversitelere okumaya giden ve oralarda bizlerden sonra bu davayı sürdürecek, yılmadan yıkılmadan kavgasını verecek arkadaşlar yetiştireceğiz…

Dipkarpaz susmayacak artık!

Yok öyle gelip sadece ‘’eşek’’ sorununu konuşmak…

Yok öyle sadece ‘’bireysel işe alma’’ sözleri verip gitmek…

Yok öyle ‘’oy uğruna’’ pembe yalanlara inanmak…

Yok öyle bizi ‘’ Doktorsuz, öğretmensiz ‘’ bırakmak…

Yok öyle bizi Kürt, Laz, Türk, Çerkez, Ordulu, Adanalı deyip ayırmak…

Bizler dün olduğu gibi, bugünde kardeşliğimizi sürdüreceğiz…

Sizler bu ayrıştırmadan yararlanmaya çalıştıkça, biz bu bağı daha da sıkı bağlamak için; köy köy, ev ev gezip davamıza sahip çıkacağız…

Biz biriz ve birlikteliğimizi siyasi emeller için, kimseye kullandırtmayacağız…

Bizim bağımız, Erenköy’de yaşayan Kıbrıs’ın yerlisi kardeşlerimiz ile de aynıdır. Sipahi’de yaşayan ve buraları vatan edinen Karadenizli kardeşlerimiz ile de aynıdır.

Bizim kardeşliğimiz Lefke’de, Doğancı’da yaşayan kardeşlerimiz ile de aynıdır. Sadrazamköy’de, Güzelyurt’ta yaşayan ve buraları vatan edinen kardeşlerimiz ile de aynıdır.

Bizler sizin gibi böl, parçala, yönet politikası yapmayacağız. Bizler hayatımızın sonuna kadar, insana sadece ve sadece insan olduğu için değer vereceğiz.

Siz bize farklı gözle bakmaya devam edin. Biz bakmayacağız ve baktırmayacağız…

Sesiz kalmaya devam edin…

Sorunlarımızı anlattıkça, siz susun ve susturmaya çalışın…

Biz susmayacağız. Dayattığınız bu itilmişlik ve geri bırakma politikasını konuşmaya, yazmaya, anlatmaya usanmadan devam edeceğiz…

Ve son olarak unutmayın!

Biz çoğalmaya devam ediyoruz…

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun!