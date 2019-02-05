Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Bir hamam böceğine eski sevgilinizin ismini verin

Sevgililer günü yaklaşırken, yine bir hayvanat bahçesi tarafından 'iyi hatırlanmayan eski sevgililer' için bir kampanya başlatıldı.

İngiltere Sevenoaks'ta bulunan Hemsley Koruma Merkezi (HCC) tarafından yapılan kampanyada, vatandaşlara 1.50 Pound ücret ödeyerek eski sevgililerinin isimlerini bir hamam böceğine verme fırsatı sunuluyor.

Hayvanat bahçesinin Facebook sayfasında ilan edilen kampanyada "İntikam alması gerekmeyenler için, Sevgililer Günü'nde eski sevgilinize geri dönme konusunda daha iyi hissetmenizi sağlamanın başka bir yolu var. HCC, bu özel aşk tatilinde arkadaşınızın değersiz eski sevgilisinin onuruna bir hamam böceği seçme şansı sunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Hayvanat bahçesinin bu paylaşımına ise çok sayıda yorum yapıldı. Bir kullanıcı, "Umarım çok fazla hamam böceğine sahiplerdir çünkü aklımda birkaç isim var" derken, bir başka kullanıcı ise "Güzel fikir, ancak param bunun için bitebilir" ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcı ise, "Bir dahaki sefere bir sıçan, çakal ya da kurbağa için sponsor olmak isterim" dedi.

Hayvanat bahçesi tarafından yapılan açıklamada ayrıca "Hamam böceğine veirlecek ismin sertifikada görünmeyeceğini unutmayın, ortalığın karışmasını istemeyiz. Ancak, dilerseniz sertifikanız mesaj yazmak için ayırılan boş bir mesaj kutusuyla birlikte gelebilir" ifadelerine yer verildi.

VERİLEN İSİMLER SERGİLENECEK

Hamam böceklerine verilen isimlerin ise ayrıca toplu olarak sergileneceği öğrenildi.

Ücreti ödeyerek hamam böceğine isim veren kullanıcılar ise fotoğraflarını şimdiden paylaşmaya başladı.