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Sibirya'daki yangının dumanı Kuzey Kutbu'na ulaştı

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Rusya’nın Sibirya Bölgesi’nde etkisini sürdüren orman yangınlarından yayılan duman, tarihte ilk defa 3 bin kilometre uzaktaki Kuzey Kutbu'na ulaştı.
Sibirya'daki yangının dumanı Kuzey Kutbu'na ulaştı

Rusya’nın Sibirya Bölgesi’nde etkisini sürdüren orman yangınlarından yayılan duman, tarihte ilk defa 3 bin kilometre uzaktaki Kuzey Kutbu'na ulaştı. NASA'nın paylaştığı fotoğraflar, yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Dünyanın bir çok bölgesi yangınlarla mücadele ediyor. O bölgelerden biri de, yaklaşık 3 buçuk milyon hektar alanın kül olduğu Rusya.

Dumanlar Kuzey Kutbu'na ulaştı

Yangınların olduğu bölge ülkenin kuzeyindeki Sibirya. Rusya’daki yangınların boyutu o kadar büyük ki, tarihte ilk defa dumanlar Kuzey Kutbu'na ulaştı.

NASA fotoğrafları paylaştı

Yangının çıktığı bölgeyle Kuzey Kutbu arası ise 3 bin kilometre. Bu durum felaketin boyutunu ortaya koyarken, NASA’nın 6 Ağustos’ta paylaştığı fotoğraflar da yangınların Rusya’ya olan etkisini gözler önüne serdi.

Yangınlar sonucu Rusya’nın büyük bir bölümünün dumanlarla kaplandığı belirtildi.

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