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Sosyal Sigortalar borçlandı,123 Milyon TL...

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Sosyal Sigortalar borçlandı,123 Milyon TL...
Sosyal Sigortalar borçlandı,123 Milyon TL...

Sosyal Sigortalar borçlandı.123 Milyon TL...

Sosyal Sigortalar Dairesi; “Kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla” dün yine borçlandığı kaydedildi.

 

BORÇLANMA DOLAR ÜZERİNDEN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi; “Kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla”, 6 milyon 070 bin ABD Doları (yaklaşık 123,3 milyon TL) iç borç aldı. Maliye Bakanlığı’nca, KKTC Merkez Bankası aracılığında “İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu ihracı yöntemiyle” yapılan dünkü ilk borçlanmada 86 gün vade ve %4.5 faizle 3 milyon 031 bin dolar; ikinci borçlanmada da 95 gün vade ve %5 faizle 3 milyon 039 bin dolar sağlandı.

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