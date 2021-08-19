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Taçoy, KTMMOB'yi ziyaret etti

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UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.
Taçoy, KTMMOB'yi ziyaret etti

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, Taçoy, KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, Genel Sayman Mert Girgen ve Birlik Yönetim Kurulu Faal Üyesi Evren Çavdır ile görüştü.

UBP Milletvekili Taçoy ziyarette, enerji politikaları, bilişim, ülkenin planlı büyümesi, üretim ve gelişim konusunda düşüncelerini ortaya koydu.

AYSAL

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal da, Hasan Taçoy ile üstlendiği bakanlık ve diğer görevlerinde KTMMOB ve bağlı odalar ile kamu yararına önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, birliğin görüşlerine önem veren bir politikacı olarak Taçoy’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aysal, görüşmede gündemdeki konuların detaylı olarak değerlendirilmesi yanında, KIB-TEK’te yaşanan sıkıntılar üzerine görüş ve önerileri paylaşma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Kıbrıs konusundaki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, yurt dışından gelen projelerle ilgili Kıbrıs Türkü’nün söz sahibi olmaması ve sürecin içinde bulunmamasından duyulan rahatsızlığı dile getiren Aysal, şöyle devam etti:

“KTMMOB’nin bu konuda hiçbir oldubittiye, yasa dışı uygulamaya ve Kıbrıs Türkü’nün kendi ülkesinde yok sayılmasına fırsat vermeyeceğini, her platformda eylemle karşılık vereceğini aktardık”

Kamu yararına yapılacak çalışmalara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da birlik olarak gerekli katkıları yapacaklarını ifade eden Aysal, görüş alışverişinde bulunmanın ve iletişimin önemine vurgu yaptı.

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