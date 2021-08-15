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Taşkent şehitleri anıldı

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Taşkent’te 15 Ağustos 1974’te EOKA üyesi Kıbrıslı Rumlarca evlerinden alınarak topluca katledilen Kıbrıslı Türkler, Taşkent Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı. 
Taşkent şehitleri anıldı

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, askeri erkan, Bakanlar ve diğer yetkililer katıldı. 
Törende, Anıta çelenk sunuldu, saygı duruşu ve saygı atışı yapıldı, ardından İstiklal Marşı okundu. 

ERDAĞLI: “UNUTMAK DA UNUTTURMAK DA MÜMKÜN DEĞİL”
Törende Taşkent şehitleri adına konuşan Taşkent Şehit Aileleri Komitesi Başkanı Erdinç Erdağlı, varoluş mücadelesinde şehit vermeyen köy olmadığını belirterek, bugünlerin büyük bedeller ödenerek kazanıldığını, en büyük bedeli de aziz şehitlerin verdiğini söyledi. Şehitlerin önünde saygıyla eğildiklerini ifade eden Erdağlı, 15 Ağustos 1974’te yaşanan katliamların Rumların hedefini gösterdiğine işaret etti. 
“Kıbrıslı Türklerin Rumlara bırakın saldırmayı, güvenliğini sağlayacak silahı yoktu” diyen Erdağlı, BM’nin katliama uğrayan köy halkını yalnız bıraktığını, insanların evlerinden öldürüldüğünü anlattı. 
“Unutmak da unutturmak da mümkün değil” diyen Erdağlı, amaçlarının genç kuşaklara kin düşmanlık aktarmak değil yaşananlardan ders alarak ve verilen mücadeleyi unutturmamak olduğunu söyledi. 

“Tek güvencemiz Türkiye’dir Türk askeridir” diyen Erdağlı, varoluş mücadelesinin devam ettiğini, bugünkü refah, özgürlük ve bağımsızlığın şehitler ve gaziler sayesinde olduğunu ifade etti ve verilen mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti. 

KASABALI: “84 SOYDAŞIMIZ BM’NİN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLEDİLDİ” 
Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Sekreteri Mehmet Kasabalı da, “Şehitleri unutmadık, unutturmayacağız” dedi. 
Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün bedelini şehitlerin ödediğini ifade eden Kasabalı, Taşkent, Terazi ve Tatlısu’dan 84 kişinin Limasol’a götürüldüğünü ve BM’nin koruduğu soydaşlarının, BM’nin gözü önünde katledildiğini anlattı.
Kıbrıs Türk halkının tek garantisinin Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi olduğunu ifade eden Kasabalı, katliamların insanlık için yüz karası olduğunu ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan soykırımların asla unutulmaması gerektiğini vurguladı. 
Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde örnek bir şekilde 11 yıl direndiğini ve Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile Kıbrıslı Türklerin yanı sıra Rumların da mal ve can güvenliklerinin koruma altına alındığını ifade eden Kasabalı, adada İki ayrı halk iki ayrı devlet olduğunu ve bu gerçeğin ortada olduğunu söyledi. 
Kasabalı, Kıbrıs’ta tek mağdurun Kıbrıslı Türkler olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının artık bir devleti olduğunu söyledi. Kasabalı, bu gerçek ile müzakere masasına oturulmasının önemine işaret ederek şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı. 

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