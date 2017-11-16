TDP Gazimağusa adayları da iddialı

7 Ocak seçimlerinin sürpriz partisi olacağı belirlediği adaylarla ortaya çıkan TDP’de ise Lefkoşa, Girne adaylarından sonra Gazimağusa’da alanında uzman adayları da çok konuşulacak.

7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerine doğru partilerde adaylar netleşmeye devam ediyor.

7 Ocak seçimlerinin sürpriz partisi olacağı belirlediği adaylarla ortaya çıkan TDP’de ise Lefkoşa, Girne adaylarından sonra Gazimağusa’da alanında uzman adayları da çok konuşulacak.

TDP’nin Gazimağusa’da adaylarının yarısı nerede ise kadın aday olacağı konuşulurken adaylık için konuşulan bazı isimlere DETAY HABER Merkezi ulaştı.

TDP’ye Gazimağusa’da NKL’de Edebiyat öğretmeni de olan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eşbaşkanı İlknur Işıl Türkmen’in, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Çevre Mühendisi Yasemin Çobanoğlu’nun, Akademisyen ve TDP Genel Sekreter yardımcısı Mimar Yrd. Doç. Ercan Hoşkara’nın, Akademisyen İnşaat Mühendisi Doç. Dr. Müride Çelikağ’ın, TDP Gazimağusa İlçe Başkanı olan Mimar Ece Balcı’nın, Avukat Seyit Ahmet Güler ile Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin milletvekilliği adaylığı için müracaatta bulunduğu öğrenildi.

ECE BALCI KİMDİR?

1980 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1997 yılında Namık Kemal Lisesi (NKL)’den mezun oldu. 2002 yılında DAÜ Mimarlık fakültesinden mezun oldu. Birçok özel şirkette mimar olarak şantiye yönetimi ve proje koordinatörü olarak çalıştı. Toparlanıyoruz Hareketi (Temiz Toplum Derneği) üyesidir.

TDP IV. Olağan Gazimağusa İlçe kongresinde İlçe Yönetim kuruluna seçildi ve İlçe sekreterliği görevini yürüttü.

TDP V. Olağan Gazimağusa İlçe Kongresinde Gazimağusa İlçe Başkanlığı görevine seçildi ve halen bu görevini sürdürmektedir.

ERCAN HOŞKARA KİMDİR?

1974 Baf doğumludur. 1997 yılında DAÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 1999’da Yüksek lisansını tamamladı ve 2007 yılında Doktora unvanı aldı. Doktora tezi 2. Türkiye Mimarlık Araştırmaları Ödülüne layık görüldü. 2009 yılında Londra’da Westminster Üniversitesi’nde AB konusunda ikinci bir Yüksek lisans derecesi aldı. 2011 yılında AB bursu ile Brüksel’de Free University of Brussels’da Doktora sonrası araştırma yaptı. Bir süre İstanbul’da şantiye ve ofiste mimar olarak çalıştı, daha sonra Kıbrıs’ta kendi ofisinde mimarlık yaptı. Halen, DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde Yardımcı Doç. Doktor kadrosunda çalışmaktadır.

2009-2012 yılları arasında DAÜ Senatosunda seçilmiş Senato Üyesi olarak görev yaptı. Bir dönem DAÜ-SEN Genel Sekreterliği görevini yürüttü. TDP’nin kuruluş sürecinde görev aldı ve TDP’nin ilk Parti Meclisi’ne seçildi. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

TDP V. Olağan Kurultay’ında Gazimağusa’dan Parti Meclisi’ne seçildi. TDP PM’si Ercan Hoşkaray’ı MYK üyesi olarak seçti. Ercan Hoşakara TDP’de Genel Sekreter yardımcılığı görevini halen sürdürmektedir.

İLKNUR IŞIL TÜRKMEN KİMDİR?

1966 Giresun/Türkiye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini çesitli okullarda tamamladı. Ankara Üniversitesi Dtcf Türk dili ve Edebiyatı bölümü ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümlerini bitirdi.

Üniversitede okuduğu esnada eşiyle tanışıp evlendi.1992 yılında adaya gelin geldi.

Çesitli okullarda öğretmenlik yaptı, halen daha Namık Kemal Lisesi'nde (NKL) öğretmenlik mesleğine devam ediyor. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalıştı.

Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eş Başkanıdır.

İki çocuğu vardır.

HÜSEYİN ANGOLEMLİ KİMDİR?

1944 yılında Taşpınar köyünde doğan Hüseyin Angolemli; Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) mezunudur.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümü lisans derecesini tamamlayıp 1968 -1981 yılları arasında Mağusa Namık Kemal Lisesi’nde Matematik öğretmeni olarak görev yapmıştır.

Aktif siyasi yaşamına 1981 yılında milletvekili seçimlerine katılıp Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Mağusa Milletvekili seçilerek başlamıştır. 1981-1990 ile 1993-2005 dönemlerinde TKP Milletvekili olarak parlamentoda bulunmuştur.

TKP Mağusa İlçe Başkanı, Genel Sekreteri ve Genel Başkanı görevlerinde bulunmuştur.

2010 ara seçimleri ve 2013 Genel Seçimlerinde TDP Mağusa milletvekilliğine seçilmiştir.

Hüseyin Angolemli; evli olup bir çocuğu vardır.

YASEMİN ÇOBANOĞLU KİMDİR?

1975 yılında Beyarmudu’da doğan Yasemin Çobanoğlu; İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun oldu.

Çevre Mühendisleri Odası başkanı olan Çobanoğlu, uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yaptığı Oda Başkanlığını iki yıldır sürdürmektedir.

Kıbrıs Kıbrıs Çevre Platformu üyesi de olan Çobanoğlu çevre konusundaki çalışmaları ile dikkatleri üzerine çekti.

Yasemin Çobanoğlu aynı zamanda Çevre, İş sağlığı güvenliği ve tarımsal alanda konusunda uzmanlık, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. İngilizce bilmektedir.

AV. SEYİT AHMET GÜLER KİMDİR?

1974 yılında Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde doğan Seyit Ahmet Güler, ilk ve orta eğitimini Şanlurfa’da tamamladıktan sonra 1992 yılında Almanya’ya giderek dil kursu aldıktan sonra Siegen Meslek Yüksek Okulunu başarı ile tamamlamıştır. 1995 yılından 2001 yılına kadar Almanya’da kendi işyerlerini çalıştırmış, 2001 yılında kazandığı Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almak üzere Kıbrıs’a gelmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2009-2011 yılları arasında zorunlu staj eğitimini hem Kıbrıs hem de Türkiye’de tamamladıktan sonra Servet Demir Hukuk Bürosunda çalışmaya başlamıştır. 2013 yılından beridir kendine ait Güler Hukuk Bürosunda avukatlık mesleğini sürdürmektedir. Türkçe’nin yanında ileri derecede Kürtçe, Almanca ve İngilizce dillerine hakim olan Seyit Ahmet Güler, evli ve üç çocuk babasıdır.

DOÇ.DR. MÜRÜDE ÇELIKAĞ KIMDIR?

1962 Lefkoşa doğumlu olan Dr. Mürüde Çelikağ, 1979 Türk Maarif Koleji mezunu ve 1984 yılında Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (DAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarındandır. 1989’da İngiltere’nin Sheffield Üniversitesi’nde Çelik Yapılar konusunda Lisansüstü ve Doktora eğitimini tamamladıktan sonra, 7 yıl İngiltere’de ve 6 ay Singapur’da uluslararası John Brown şirketinde İnşaat Mühendisi olarak çalıştı. 1994 yılında, İngiltere Mühendislik Konseyinden Chartered Engineer-CEng (Yetkin Mühendis) ve Avrupa Ulusal Mühendislik Federasyonu‘ndan Eur Ing ünvanlarına hak kazandı.

1996-2000 yılları arasında Birleşik Arap Emirlikleri üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı, çok katlı binaların projelendirmelerini yaptı, iki yıl süreyle British Steel Plc (CORUS) şirketinin Orta Doğu ve Körfez bölgesinden sorumlu Yapı Mühendisi olarak görev yaptı. Dübai ve Abu Dhabi şehirlerinde yapısal çeliğin kullanımı konulu birçok eğitim seminerleri verdi.

Eylül 2000’de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Akademik görevleri yanında İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Başkan yardımcılığı, Genel Eğitim Bölüm Başkanlığı, Rektör danışmanlığı yaptı. Yapı Bilimleri Araştırma Merkezi’nin (YABAM) kurucu üyelerindendir. 40’ın üzerinde lisansüstü öğrenci yetiştirdi, birçok uluslararası yayın yaptı, teknik toplantılar düzenledi, katıldı ve konferanslar verdi.

Doç. Dr. Mürüde Çelikağ 2010 yılında DAÜ Teknopark’ta kurulan ROBUST Engineering and Consultancy Ltd’in direktörlerindendir. 2007 yılından bu yana Avrupa Komisyonu’nun yapısal çelik araştırma projelerinin değerlendirilmesinde ‘Bağımsız Uzman’ olarak görev almaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Derneğinin kurucu üyelerindendir. Ayrıca KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanıdır. Mesleki hayatında birçok projede tasarım, şantiye tecrübeleri olmuştur. Evli ve 2 erkek çocuk annesidir.