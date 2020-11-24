TMSF Bir Varlığı Daha Satışa Çıkardı

Türkiye Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) Sembol Ambalaj Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Muhammen bedeli 48.2 milyon TL olarak belirlenen bütünlüğün ihalesi için 18 Ocak 2021 tarihine kadar teklif verilebilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), portföyündeki varlıkların satış sürecine devam ediyor.

Fon, Konya'da bulunan Sembol Ambalaj Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre,

muhammen bedeli 48,2 milyon TL olarak belirlenen bütünlüğün ihalesi için 18 Ocak 2021 tarihine kadar teklif verilebilecek.

Sembol Ambalaj Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; Konya Selçuklu'da, 41 bin 976 m2 alanlı, 3 katlı betonarme idari bina 5 adet 1 katlı betonarme depo, 1 katlı betonarme fabrika binası ve arsası nitelikli Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan taşınmaz ile bu fabrikada bulunan makineler, ekipmanlar, demirbaşlar ve taşıtlardan oluşuyor.

Fon, Ekim ayının sonunda Naksan Plastik, Nakpilsa, Royal ve Atlas Halı ve BCF 1'i de satışa çıkarmıştı. Son verilere göre fonun bünyesinde yer alan 804 şirketin 30 Eylül 2020 itibarıyla öz kaynak büyüklüğü 27,6 milyar lira, aktif büyüklüğü de 66,5 milyar lira seviyesinde.