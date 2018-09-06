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Trende kimse yer vermeyince bebeğini ayakta emzirdi

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"Sorun bebeğimi taşırken zorlanmam değil kimsenin düşünüp yerini teklif etmemesi."
Trende kimse yer vermeyince bebeğini ayakta emzirdi

İngiltere'de trende kimse yer vermediği için dokuz kilo ağırlığındaki altı aylık bebeğini ayakta emzirmek zorunda kalan bir anne, öfkesini sosyal medyada paylaştı.

Kate Hitchens adlı 32 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, Londra'dan Wickford kentine mesai çıkışında yaptığı 35 dakikalık yolculuğunda yaşadıklarını bloğunda ve sosyal medya hesaplarında paylaştı. Hitchens, diğer yolcuların kendisini görmezden geldiğini belirterek annelere karşı daha duyarlı olunmasını istedi.

Hitchens Facebook ve Instagram mesajlarında, "Birilerinden yerini bana vermesini isteyebilirdim. Ama neden bunu yapmak zorunda kalayım ki? Sorun bebeğimi taşırken zorlanmam değil kimsenin düşünüp yerini teklif etmemesi. Bir dahaki sefere kucağında bebeği olan bir anne görürseniz, lütfen yer verin" dedi.

'Neden yer istemek zorunda kalayım ki?'

Mesajı Instagram'da birkaç saat içinde 600'den fazla beğeni alan Hitchens şunları yazdı:

"Rahatsız oldum ve ayakta çocuğumu emzirirken utandım. Çocuğumu nerede gerekiyorsa emziriyorum. Emzirmeye uygun kıyafetler giyiyorum. Ancak bu yolculukta tren sallandıkça canım canıyordu. Bir ara göğsüm açıldı, çocuğu dizimle tutmaya çalışırken bazıları yer vereceklerine bana gülümsüyorlardı."

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