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"Türkiye arıcısının 25-30 yıllık geleceği kararmıştır"

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Sera-Bir Başkanı Müslüm Yanmaz ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin devam eden orman yangınlarının seracılık ve arıcılık sektörüne olan zararını açıkladı.
"Türkiye arıcısının 25-30 yıllık geleceği kararmıştır"

 

Tarım Analiz programında Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın sorularını yanıtlayan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, "2 ilçemizde 3 bin 500 arı kovanının konakladığı bilgisini aldık ama bunların hangisinin yanıp yanmadığını yangından sonra tespit edeceğiz. 15 gün sonra Muğla'ya 3,5 milyon arılı kovan konaklamaya gelecekti. Şu anda arı zayiatı net olmamakla beraber 1000 ile 3000 kovan arasında. Arıcılarımız 15 Ağustos bal üretmeye geliyorlardı, şuanda yerleşik olmayan gezginci olanlar vardı bunların sayısı da 2500-3000 arasında. Muğla’da 20 bin -25 bin ton balın üretildiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bal üreten çamlarımızın yüzde 50 zayi oldu. Dumanlardan dolayı üretimin olamayacağını ifade etmek istiyorum. Yeni dikilen bir çam ağacının gelişmesi 30 yıl sürer. Türkiye arıcısının 25-30 yıllık geleceği kararmıştır" dedi.

"Seralar kullanılmaz durumda"

Sera-Bir Başkanı Müslüm Yanmaz, "Seralar artık kullanılamaz durumda. demir akşamların bir kısmı yangında zarar görmüş ama tekrar sera üretime kazandırmamız mümkün değil. Yoğunluklu olarak Manavgat bölümündeki, domates üretimi yapan üyelerimizden biz zaten sezonu tamamlamıştık. Özellikle Antalya’da özellikle topraksız kültür üretim yapan seralarda bir zarar yok. Seralarda minimum 20 dekardan başlıyor. Minimum bir seramız 1,5-2 milyona denk geliyor" dedi.

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