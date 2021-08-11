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Türkiye'den Senegal'e 12 ton tıbbi malzeme yardımı

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Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Türkiye'nin Senegal'e 12 tonluk tıbbi malzeme yardımında bulunacağını duyurdu.
Türkiye'den Senegal'e 12 ton tıbbi malzeme yardımı

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Türkiye'nin Senegal'e 12 tonluk tıbbi malzeme yardımında bulunacağını duyurdu.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye'deki yangınlarla ilgili Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Sall, görüşmede, Erdoğan'ın Senegal'e koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek amacıyla 12 tonluk tıbbi malzeme göndereceğini söylediğini de sözlerine ekledi.

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