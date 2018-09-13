Uçan taksi: 'Havacılıkta devrim yaratacak'

Times gazetesinde yer alan habere göre şirketin geliştirdiği model şu anda 160 kilometre mesafe katedebiliyor ancak taksiler hizmete girene kadar bu mesafenin 500 kilometreye ulaşması hedefleniyor.

BBC'nin haberine göre şirket, geliştirdiği araç için dört yılın içinde gerekli izinleri almayı planlıyor.

Piste ihtiyaç duymadan dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen aracın havalimanlarındaki yükü azaltması ve yolcuları havayolu taşımacılığındaki uzun prosedürlerden kurtarması umuluyor.

'HAVACILIKTA DEVRİM YARATACAK'

2016'da kurulan şirketin kurucularından Stephen Fitzpatrick, araçların pilotlar tarafından kullanılacağını, böylece uçuşun mevcut havacılık kurallarına göre gerçekleşeceğini fakat ilerde kuralların değişmesiyle birlikte Uber tarzı uygulamalarla çağrılan ve yapay zeka tarafından uçurulan taksilerin de mümkün olacağını söyledi:

"Havacılıkta bir devrim yaratacak. Şehrin 50 kilometre dışındaki havalimanları yerine insanlar evlerine çok yakın yerlerden araca binebilecek, iş insanları hedeflerine çok yakın yerlerde inebilecek".