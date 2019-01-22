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Vicdani Ret İnsiyatifi'nden Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’na bağış

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Vicdani Ret İnsiyatifi'nden Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’na bağış
Vicdani Ret İnsiyatifi'nden Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’na bağış

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnsiyatifi, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu için topladığı 2 bin TL’yi Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’na bağışladı. 

İnsiyatif adına açıklama yapan Murat Kanatlı, Halil Karapaşaoğlu’nun hapishanede olduğu süre içerisinde farklı kesimlerden Sendikal Platform’un desteğiyle parayı toparladıklarını ve “düşünce özgürlüğü veya işkence ile ilgili” faaliyetler yapan bir örgüt olan Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’na bağışlamaya karar verdiklerini kaydetti.

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